Cassilandense é encontrado morto em Campo Grande

O estilista cassilandense Altivane Ramos Borges, 54 anos, foi encontrado morto na tarde de hoje (06) com ferimentos no pescoço em Campo Grande, onde residia há tempos. O corpo da vítima foi localizado depois que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) rastreou as placas de seu veículo, que foi abandonado no quilômetro 370, da BR-060, próximo a Sidrolândia – a 71 quilômetros da Capital.

A polícia suspeita que o homem foi morto no domingo (4), segundo o boletim de ocorrência. Em sua página no Facebook é possível ver que a última postagem foi feita pelo estilista no dia 1º, data em que ele atualizou sua foto de perfil.

Hoje, familiares e amigos postaram em sua página que lamentam por sua morte e revelam que a vítima era muito querida.

Morte – Além do corpo, os policiais ainda verificaram que os pertences da vítima, como sua carteira estavam na residência. O que chamou a atenção é que havia R$ 79 dentro.

Vizinhos relataram que a vítima foi vista pela última vez no domingo (4), quando foi até uma conveniência, comprou algumas latas de cerveja e na companhia de alguém ainda não identificado estacionou o veículo em frente a sua casa.

Porém, os moradores não souberam informar o momento em que o veículo deixou o local que estava estacionando e nem quem o conduzia.

