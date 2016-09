Trator do futuro e sem motorista? Vídeo revela essa novidade inacreditável (com 425cv)!

O assunto envolvendo veículos autônomos (que não precisam de motorista) sempre causa muita polêmica. Como sabemos, a indústria automotiva tem trabalhado bastante no desenvolvimento dessas máquinas e há grandes expectativas de que nos próximos 10 anos, ou menos, teremos carros autônomos em circulação. Mas agora surge uma novidade impressionante vinda do universo das máquinas pesadas. Trata-se do protótipo de um trator do futuro autônomo desenvolvido pela CNH Industrial (Grupo que controla as marcas Case e New Holland).

Veja 0 vídeo que mostram em detalhes esse novo trator do futuro autônomo, equipado com motor de 425cv, que pode causar uma revolução completa na agricultura. O que você acha dessa novidade?

O objetivo desse trator autônomo é aumentar a produtividade e a precisão na atividade agrícola, permitindo inclusive a operação durante 24 horas. Para tanto, ele conta com impressionantes tecnologias embarcadas, como múltiplas câmeras e GPS. Adicionalmente, esse novo trator usa o sistema LiDAR (Light Detection And Ranging), que é uma tecnologia óptica de detecção remota que mede propriedades da luz refletida a fim de obter a distância em relação a um determinado objeto distante.

Dessa forma, ele pode ser facilmente programado com mapas pelos fazendeiros, que também podem controlá-lo de um jeito simples por meio do uso conjunto de drones. Além disso, usando comunicação V2V, esse novo trator autônomo pode acompanhar automaticamente outros tratores normais nos trabalhos na zona rural. Outra característica que chama atenção é o fato de ele identificar obstáculos e outros veículos no caminho, parando até receber novos comandos.

