Pais morrem na BR 060 a caminho do velório da filha

Um acidente grave na BR-060 tirou a vida de quatro pessoas na noite desta segunda-feira (5), entre os municípios de Alexânia e Abadiânia, no entorno do Distrito Federal.

Uma carreta, um caminhão bitrem e uma caminhonete se envolveram no acidente, que ainda deixou duas pessoas feridas.

Por volta das 23h50 uma carreta carregada com mandioca seguia em direção a Brasília e, por motivos desconhecidos, atravessou o canteiro central, invadindo a pista contrária.

O veículo acabou colidindo frontalmente com a caminhonete, uma Nissan Frontier. O bitrem carregado com soja, que seguia logo atrás da picape, colidiu com a carreta.

Os dois motoristas dos veículos de carga morreram no local. O motorista da caminhonete teve algumas escoriações leves, um dos passageiros morreu no local do acidente e os outros dois, um rapaz e uma mulher, foram encaminhados ao hospital de Anápolis. A mulher não resistiu e faleceu no hospital. Ela era mãe do passageiro, que está em estado grave, e esposa do outro passageiro, que perdeu a vida no momento da colisão.

Segundo informações, o motorista da caminhonete estava levando pai, mãe e filho de Miracema do Norte, no Tocantins, para o velório da filha do casal em Uberlândia, no interior mineiro.

Após o acidente a pista ficou totalmente interditada por mais de cinco horas, ocasionando um congestionamento de aproximadamente 15 quilômetros e hoje, por volta das 5h30 foi liberada. Mais tarde a pista voltará a ser interditada para a retirada dos veículos.

Plantão JTI – Com Informações Mais Goiás

Comentários