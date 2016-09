Mudanças em lei amplia destinações de Fundersul sustentado por produtores

Sustentado por produtores rurais, o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviários do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul) não se limita mais a seu propósito inicial: melhorar as condições das estradas e, assim, dinamizar o escoamento da produção agropecuária. Com alterações aprovadas pela Assembleia Legislativa, os recursos do Fundo serão usados, a partir de agora, para finalidades diversas, como drenagem e outros serviços complementares. O texto segue agora para sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Produtores rurais que não foram consultados desaprovam as mudanças. Só neste ano, o governo arrecadou R$ 348,45 milhões com o Fundersul.

O novo texto prevê que os valores arrecadados pelo Fundersul podem a partir de agora ser usados também para “projetos, construção, manutenção, recuperação, melhoramento asfáltico de rodovias estaduais e de vias públicas urbanas, inclusive drenagem, bueiros, pontes, obras e serviços complementares”. Até então os recursos só poderiam ser usados em obras nas estradas rurais, vicinais e em vias públicas urbanas, porém com a mudança as estradas estaduais também poderão ser beneficiadas.

Correio do Estado

Comentários