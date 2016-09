Justiça Eleitoral permite uso de Bigode postiço em campanha eleitoral

Em decisão proferida no último dia 3 de setembro, o juiz Dr. Silvio C. Prado, julgou improcedente mais uma representação da coligação do candidato Walter Schlatter, Trabalho e Honestidade por Chapadão, que pedia condenação a multa por propaganda irregular e distribuição de brindes de “fantasias de bigodes”, promovida contra o candidato João Carlos Krug, da coligação Confiança e Trabalho. “No que concerne ao que alega ser brinde vedado, não se constata também qualquer irregularidade, porquanto não se constata no referido “brinde”, a potencialidade de proporcionar vantagem ao eleitor, o que é indispensável à caracterização do ilícito.”, argumentou o juiz.

A ação foi uma tentativa de impedir a manifestação espontânea de grupo de amigos, apoiadores e familiares que criaram o movimento “Somos Todos Bigode”.

Posto isso, julga-se improcedente o pedido inicial, porquanto não configurada propaganda antecipada o fato analisado, e tampouco “bigode” pode caracterizar brinde, quanto mais algo que possa proporcionar vantagem ao eleitor”, afirmou o juiz em sua decisão.

Com mais esta decisão da Justiça Eleitoral, o grupo de simpatizantes “Somos Todos Bigodes” podem continuar manifestando sua preferência eleitoral pelo candidato a prefeito João Carlos Krug e vice Dr. Buzoli, utilizando inclusive de bigodes postiços, pois a democracia garante a livre manifestação individual do eleitor.

Assessoria da coligação

