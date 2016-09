Jovem é preso suspeito abusar da enteada de 04 anos e tentar matar esposa em Coxim

Um jovem, de 29 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (02), suspeito de estuprar sua enteada de 04 anos, em Coxim. O caso só foi divulgado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (05).

Segundo informações da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), a menina contou para sua mãe, de 28 anos, sobre os abusos que sofreu do padrasto. A mulher resolveu confrontar o autor, que revoltado com a situação pegou uma faca e tentou matar a própria esposa.

Ele foi impedido por familiares que estavam no local. Após a descoberta, a mulher foi colocada para fora de casa, com os três filhos, momento em que o autor tentou pular o muro para continuar as agressões.

A mãe da criança conseguiu uma carona e foi até o Conselho Tutelar, que acionou a Polícia Civil. O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

Uma psicóloga confirmou os abusos e disse não possuir dúvidas quanto à veracidade do relato da criança, que contou que o padrasto usou os dedos para abusá-la.

A mãe da criança representou contra o companheiro, que possui outras passagens por violência doméstica. Ela também requereu medidas protetivas.

*Com informações do site Midiamax

