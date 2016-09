Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – notícias, aparentemente exageradas ou formuladas com o intuito de pressioná-lo, deverão ser pura e simplesmente desacreditadas. Faça ouvidos de mercador. Esteja alerta para o que vier. Bom fluxo ao amor e ao casamento.

TOURO – Quanto mais procurar trabalhar com otimismo, melhores serão suas chances nesta fase. Excelente para novas associações e aos negócios. Ideal para viajar e para amar. Receberá boas notícias.

GÊMEOS – Bom período para tratar de assuntos ocultos e para elevar ainda mais sua inteligência, através de boas leituras e novos conhecimentos. Tranquilidade na vida romântica.

CÂNCER – Bom período para solicitar a casa própria em um órgão competente do governo, se ainda não a tem. Sucesso nos transportes e em viagens, principalmente as aéreas. Harmonia familiar e êxito sentimental.

LEÃO – É mais do que certo, que pessoas conhecidas irão ajudar você na sua vida profissional nestes próximos dias. Use de tato e inteligência para influenciar os superiores.

VIRGEM – Dê mais atenção na sua vida sentimental e aos pequenos problemas que tenha a resolver. Nada lhe será difícil nesta fase. Os laços com parentes e pessoas amigas, serão vantajosos.

LIBRA – Não faça modificações repentinas, antes de uma análise prévia. Por outro lado, o fluxo é dos melhores para trabalhar em prol de sua ascensão profissional. Será correspondido plenamente na vida familiar.

ESCORPIÃO – Alguém de sua família ou de sua amizade poderá perturbá-lo. Pense positivamente, pois muitas serão suas chances de sucesso profissional, financeiro e social. Deverá ser bem recebido em todos os locais que frequenta.

SAGITÁRIO – Período neutro para a vida sentimental e amorosa. Haverá, também, muitas dificuldades que só serão solucionadas com bastante trabalho, otimismo e perseverança. Cuide da saúde, evite abusos e tome cuidado com os inimigos.

CAPRICÓRNIO – Sua probabilidade de êxito material será aumentada nesta fase. Por outro lado, deverá prosperar no campo profissional e social, e poderá conseguir o que pretende na vida artística. Bom para passeios, diversão e saúde.

AQUÁRIO – Todos os esforços que têm empreendimento no sentido de se elevar e prosperar profissionalmente e socialmente se fará sentir com maior força neste momento. Analise e verá quanto progrediu e prosperou.

PEIXES – Muito bom aspecto astral para lucrar em negócios que há muito iniciou e para ser bem sucedido profissional e financeiramente através de influência de amigos. Sucesso romântico.

Comentários