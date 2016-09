Governador anuncia 700 viaturas e investimento de R$ 100 milhões na PM

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) prometeu investir R$ 100 milhões para melhorar as condições de trabalho e o serviço prestado pela Polícia Militar. O anúncio foi feito durante a solenidade de comemoração dos 181 anos da corporação no Estado, na manhã desta segunda-feira (5).

De acordo com Azambuja, além do investimento em armamento e equipamentos de segurança, serão entregues 700 viaturas para a PM. “Estamos investindo na política de segurança pública do Estado, na valorização dos profissionais, aumentado a dignidade e a tranquilidade para que nossos agentes de segurança possam trabalhar melhor”, afirmou.

Conforme o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Babosa, os investimentos são parte do projeto MS Mais Seguro, que já está sendo colocado em prática no Estado.

O comandante da PM, coronel Jorge Edgard Júdice Teixeira, aproveitou o evento para elogiar a parceria que o governo tem firmado com a polícia. “As condições de trabalho tem melhorado e um ponto positivo é que essa gestão ouve a PM e entende as nossas necessidades. O governo entende, por exemplo, que uma moto com maior potência é melhor para a polícia do que uma moto mais barata, com menos potência e que prejudique o nosso trabalho”, disse.

Cerca de 2 mil pessoas participaram da solenidade que homenageou 75 personalidades com a Medalha do Mérito Policial Militar (15 civis e 60 militares da PM e de outras forças) e 109 civis e militares com a Insígnia do Mérito Policial Militar.

Além das homenagens, também foi realizada a formatura de 364 sargentos e juramento de 20 aspirantes de oficial, desfile das tropas e condecoração de civis e militares.

Entre os graduados está o agora sargento Juline Martins. Com 53 anos de vida, ele dedicou 26 à Polícia Militar e diz que se sente orgulhoso com o reconhecimento. “Antes, a graduação era feita por mérito intelectual, mas hoje, nós que temos mais tempo na corporação temos essa oportunidade, agradeço e fico muito feliz”, finaliza.

Fonte: Campo Grande News

