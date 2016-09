Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Ricardo demite Tânia e Joana afirma que falará com o empresário. Gabriel repreende Bárbara por tratar mal Joana. Rômulo dorme na academia. Ricardo não consegue consolar Manuela. Lucas enfrenta um rapaz que assediava Juliana. Jorjão nega ser treinador de Rômulo. Joana convence Ricardo a readmitir Tânia. Artur e Dodô encontram um cabrito na sede do MOFO. Gabriel comenta sobre Joana com Giovane. Belloto revela a Rômulo que o namorado de Nanda faleceu. Tânia não aceita continuar na Forma. Bárbara repreende Joana.

SOL NASCENTE

Mario não consegue falar com Alice, que está no Japão. Ralf aceita o namoro de Felipe e Lenita. Ana hospeda Chica e as caiçaras em sua pousada. Mario é preso e Vittorio se desespera. Chica, Dora, Vanda e Júlia brincam em seus quartos. Felipe faz uma tatuagem em homenagem a Lenita. Alice e Mario pensam um no outro. Vittorio consegue libertar Mario. Gaetano diz que Vittorio precisa se desculpar com Lenita. César insiste para que Alice saia com ele.

HAJA CORAÇÃO

Tamara e Apolo se beijam. Larissa e Renan ajudam Murilo a se reconciliar com Carol. Aparício faz planos de instalar Rebeca e as amigas em um pequeno apartamento. Aparício toma decisão de seguir passos de Agilson. Dinamite ameaça contar verdade sobre Leozinho se ele não lhe der dinheiro. Aparício e Ariovaldo finalmente descobrem onde Agilson vai todas as noites. Henrique dá notícia a Carmela que ela participará de uma propaganda de shampoo, por insistência de Beto. Aparício faz chantagem com Agilson sobre apoio a Fedora. Tamara e Apolo se cumprimentam antes do início da corrida.

VELHO CHICO

Martim tenta tranquilizar Beatriz. Luzia gosta de ouvir que Santo não está bem com Tereza. Martim convence Beatriz a contar o que houve com ela para Bento. Lucas e Sophie estranham o comportamento de Chico Criatura. Santo e Tereza discutem. Martim pergunta a Tereza por que ela está afastada de Santo. Afrânio e Martim voltam a jogar xadrez. Luzia tenta se aproximar de Santo. Beatriz conta para Bento o que aconteceu na escola.

JUSTIÇA

Téo testa uma arma com Douglas. Fátima se recusa a aceitar colar dado por. Jesus rouba Firmino. Douglas sai com Irene para jantar. Celso compra de Jesus o colocar que era de Mayara. Mayara mente sobre Rose para Kellen. Jesus é roubado pelos pivetes de rua. Kellen fica desconfiada e pergunta para Mayara sobre colar que ela ganhou. Fátima diz para Jesus devolver o dinheiro a Firmino. Jesus pede ajuda de Douglas para recuperar seu dinheiro que foi roubado. Regina é roubada por Dez Por Cento e Igor. Fátima tem uma conversa com Jesus sobre o futuro do menino.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Helena e Salvador estão no juizado pela custodia do bebê. Um advogado renomado está defendendo Helena, e um defensor público defende Salvador, que está novamente na vila em que morava, mas agora com Carmita e o bebê. Maura confessa perante o juiz que disse a todos que Helena estava morta, pois queria lhe dar uma vida melhor. Como se ela fosse sua própria filha. O advogado de Helena se sente confiante que ganhará a causa. O advogado de Carmita a interroga e ela mente, mudando a história verdadeira dos acontecimentos. Estrela segue cuidando de Tilico, já que para a mãe do menino, ele pouco importa. Coral aparece em casa e expulsa Estrelinha. Estrela vai ao juizado e Salvador diz que ela já não é a mesma. Mercedes chega à casa de Victor Manuel para dizer lhe que adorou seu livro, mas Coral pensa que ela está ali para manter Estrela e Victor Manuel separados. Quando Mercedes nega a versão de Coral, ela fica furiosa e revela que só a está usando para atrapalhar a vida de Estrela. Durante a audiência para decidir a custodia do bebê, o advogado de Helena declara que Salvador fez a Helena o mesmo que Leon fez a Esperança. Bracho chega a entregar passagens de avião a Carmita, para caso ela perca a custodia, fuja para a Espanha com seu bebê. Victor Manuel devolve o diário a Estrelinha, mas Coral pega antes e o faz em pedaços.

ABISMO DE PAIXÃO

Damião pede a Carmem que se retire. O Padre Lupe chega e tranquiliza Damião. Em segredo de confissão, ele confessa ao padre que na verdade foi Ingrid quem atirou em Ramiro, e que Carmem lhe disse que Gael e Elisa o usaram. Lupe diz a Damião que ele foi muito ingênuo em acreditar em Carmem e em ter assumido a culpa de Ingrid. No centro de saúde, o estado de Ramiro continua grave. Vicente não abandona o pai. Henrique vai à casa de sua mãe pegar suas coisas e dizer que se casará com Paloma, goste ela ou não. Elisa leva flores ao túmulo de Estefânia e lá encontra Almerinda. Elisa implora para que a senhora a deixe em paz. Carmem diz a Gael que Elisa foi atrás de Damião, e que ele não é homem suficientemente para segurá-la. Elisa escuta quando Ingrid pede a Damião que não diga a ninguém que foi ela quem atirou em Ramiro.

A GATA

Virginia diz a Paulo que Esmeralda sofre muito por ele. Ela recomenda que ele vá atrás dela, pois tudo o que disseram sobre ela poderia ser mentira. Lorena pede a Augusto que faça algo para impedir que Paulo procure Esmeralda. Ele responde que Rita está ajudando. Augusto diz a Lorena que Fernando está juntando provas contra ele, e irá destruí-lo. Damião diz a Esmeralda que o Silencioso a convida para jantar em sua casa, e que Augusto Negrete é o responsável por ele ter passado vários anos na prisão. Paulo vai a cabana de Dona Rita procurar Esmeralda. Domenico diz a Paulo que ele e Esmeralda tiveram um bebê. Dona Rita confirma a mentira. Paulo, furioso, pede a ambos que digam a Esmeralda que ela nunca valeu a pena. Paulo vê Esmeralda. Ela corre até ele, mas Paulo se afasta sem escutá-la. Omar entrega uma carta de Centavinho a Virgínia e a lê para ela. Esmeralda diz a Jacira que Paulo procurou por ela, porém não quis ouvi-la. Jacira pede que Esmeralda o esqueça. Augusto sabe que o advogado Osório está reunindo provas para destrui-lo, e diz que prefere morrer do que ser preso. Paulo diz a Mariano o que ocorreu quando foi atrás de Esmeralda, e afirma que passou a desprezá-la. Mariano responde que Paulo foi um tonto, e mereceu a traição de Esmeralda. Paulo diz que se casará com Mônica. Esmeralda vê Paulo, diz que ele é um covarde que a enganou. Paulo responde que ela não é decente, e diz que Mônica é sua namorada. O Silencioso diz a Esmeralda que pode ajudá-la a se vingar de Paulo e sua família, mas ela tem que ir morar em sua casa. Esmeralda decide que deseja ver Paulo humilhado. Virginia e Centavinho se tornam namorados. Esmeralda diz a Jacira que não aceitará viver com o Silencioso, porque Mercedes e Damião já vivem ás custas desse senhor.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Os cúmplices decidem limpar os muros pichados para mostrar que não picharam os muros. Frederico e Lurdinha ficam até mais tarde na On-Enterprise em clima de romântico. Téo questiona Giuseppe sobre como foi adotado por ele. Sabrina pega de volta os sapatos que havia dado para Omar. Os cúmplices lançam a hashtag #CidadeMaisLimpa, para divulgar ações contra o vandalismo. Frederico leva na gravadora os looks finalizados para o show.

NOVELA DA BAND

SILA

Berzan vai à casa de Ceren para pressioná-la. Sila deixa Bedirhan sob os cuidados de Boran e ele conta histórias ao filho. Bedar conta a Emir que precisa ser operada e ele chora. Os pais de Zeliha visitam Boran e pedem para ver a filha. Ceren pede demissão da empresa e Dilaver vai até a casa dela.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Miguel e Maria Isabel se enfrentam e diz que ela não fará nada contra Juliana. Teresa pergunta a Juliana como descobrir se ela e Miguel são irmãos. Teresa dá sua palavra a Juliana e promete reverter a história. Almeida e Maria Isabel dançam na sala, triunfantes. Quintiliano está com os olhos abertos, sozinho no quarto. Tomás parece indignado diante de Filipa que diz que não irá esquecer Violeta sem apresentar um motivo convincente. Catarina vai até a câmara falar de Osório que foi dado como morto e que está rondando a vila. Loreto diz que mandará fazer uma busca. Rosalinda chega na pensão furiosa e grita que dr. Pacheco só pode estar de conluio a Petúnia, uma vez que, resolveu aumentar o aluguel da pensão. Irani entra no armazém e resmunga consigo mesma e começa a limpar o balcão. Belezinha chega animada e diz que o encontro com Urraca foi maravilhoso e que aprendeu muito sobre nobreza. Irani dá a notícia que Miguel se casou com Maria Isabel. Átila espantado diante de Nestor ao saber que Miguel se casou enganado. Guilherme sugere a Loreto a dar uma festa pois a vila está muito crítica com os últimos acontecimentos. Esméria vai ao quarto de Miguel deixar alguns lençóis e se oferece para fazer o que pedir. Miguel pede para ver Juliana e Esméria se nega a fazer. Miguel diz a Esméria que é cumplice dos planos de Maria Isabel e a acusa de ser tão ruim e desprezível quanto sua sinhá. Almeida e Maria Isabel entram no gabinete e ela fecha a porta. Maria Isabel interrompe Almeida com um beijo. Dr. Pacheco examina Quintiliano que não responde diante dos filhos ansiosos. Juliana conta a Sapião que pode contar com Teresa novamente. Loreto leva os pertences de Miguel até o engenho. Almeida chega e Miguel discute com ele e os dois brigam. Miguel dá um soco em Almeida. Almeida imobiliza Miguel e diz que quanto mais o enfrentar, sua vida será um inferno. Juliana joga capoeira com Sapião e tia Joaquina observa. Teresa está no quarto com uma armação de ferro na perna defeituosa. Ela aperta a bota, sua perna está quase ferida. Almeida entra e se espanta com o que vê. Almeida arranca a bota e joga fora e proíbe Teresa de voltar a usá-la. Beatrice invade a casa de Quintiliano para visitá-lo e fica emocionada ao ver que acordou. Miguel entra no quarto com seus pertences e vê Maria Isabel a sua espera com pétalas espalhadas pelo local. Miguel pega um travesseiro e um lençol e dorme no chão. Amanhece e Juliana se depara com Miguel sentado em sua cama. Urraca feliz em ver Almeida. Beatrice e Teresa tomam café da manhã e Maria Isabel chega e pergunta por Miguel. Maria Isabel se adianta até Juliana e pega no seu braço que se desvencilha.

A TERRA PROMETIDA

No deserto, uma mulher com aparência de beduína avista Quemuel desmaiado e vai até ele. Ela pega um pouco de água e oferece a ele. Quemuel se surpreende ao notar quem é a mulher. Grok vai até a masmorra e avisa que chegou a hora do sacrifício dos hebreus. Pedael cai na armadilha dos filhos e diz ter condição de conquistar Neziá. Chaia conversa com Zaqueu e fala sobre a conversa que teve com Tobias. Acã procura Zaqueu e o ameaça. O vilão diz achar bom que o rapaz não tenha comentado nada com Josué sobre a desconfiança de sua fidelidade. Jéssica se mostra arrependida por ter terminado o noivado com Salmon. Tobias e Uzi são levados para o sacrifício. No caminho, Tobias consegue arrebentar a corda e se solta. Ele desarma um soldado e começa a lutar com os outros oficiais. Marek e Kalesi ficam impressionados com a agressividade do hebreu. Muitos soldados chegam e Tobias finalmente é imobilizado. Uzi ora a Deus. Kalu diz temer a prisão de Nobá. Léia aconselha Samara a seguir Aruna. Quemuel é amparado pela mulher misteriosa. Nobá decide deixar o esconderijo usando um capuz. Na praça central de Jericó, Marek e Kalesi dão início ao sacrifício dos hebreus. Merodaque invoca os deuses pagãos. Uzi ora a Deus. Marek avisa que poupará a vida de Tobias momentaneamente. O rei diz que apenas Uzi será morto no sacrifício. Tibar e Sandor percebem a presença de Raabe na multidão. Elói conversa com Josué e diz que viu o líder beijando Aruna. Samara tenta sondar a irmã de criação. Finéias conversa com Eleazar sobre o ciúme de Samara. Zaqueu procura Salmon e diz estar desconfiando da lealdade de Acã. Melquias chega e eles disfarçam. Quemuel conversa com a mulher misteriosa e pensa que está morto. Raabe se emociona ao encontrar Nobá em meio à multidão. Tibar aparece e o menino foge sem ser notado. Diante de todos, Uzi é executado por Merodaque. No acampamento, Josué pede forças ao Senhor. Léia diz para Samara jamais confiar em Aruna. Elas decidem procurar pela moça. Léia se emociona ao se deparar com Quemuel deitado sobre uma maca em frente a sua tenda. Gibar dispensa Acsa e diz ter um compromisso. Na masmorra de Jericó, Zuma tenta confortar Tobias. Marek e Kalesi comemoram o sacrifício. O rei ordena que Sandor traga Tobias para uma luta comemorativa. Tibar diz para o filho continuar obedecendo o soberano. Raabe pede para Milah preparar mais comida. Nobá desabafa com Kalu e reclama da vida que está levando. Quemuel conta sobre o corrido no deserto. Samara estranha a aproximação entre Josué e Aruna. Rune ameaça Maquir e manda ele deixar Livana em paz. Haneil estranha a conversa do filho com Rune. Marek diz para Tobias lutar em troca da própria vida. Josué pede para Elói não dizer nada a ninguém sobre o que viu. Para divertir Marek, Tobias luta contra dois gladiadores. Quemuel sonha com a mulher misteriosa e acorda assustado. Ele conta para Léia que foi salvo por Yana, a verdadeira mãe de Aruna. Léia explode de raiva e diz que Yana está morta. Aruna chega e pergunta quem está morta.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

