A Coligação Confiança e Trabalho por Chapadão, dos candidatos João Carlos e João Buzolli, comunica a todos, o comício com a presença do governador Reinaldo Azambuja, deputados e secretários de estado, sofreu alteração no local da sua realização. O Comício será realizado no CTG – Centro de Tradições Gaúchas, no dia 08 de setembro as 19horas.

Contamos com a presença da família sul-chapadense, para ouvir nossos candidatos e as autoridades.

Assessoria da Coligação

