07 de Setembro terá programação na Praça de Eventos a partir das 08 horas

O Dia da Independência do Brasil é celebrado em 07 de setembro, dado que foi nesse dia em que, às margens do rio Ipiranga, D. Pedro tornou o país independente. Para comemorar a data Chapadão do Sul promoverá uma programação nesta quarta-feira, a partir das 08 horas, na Praça de Eventos.

A programação terá execução dos hinos, hasteamento das bandeiras, apresentações culturais e uma manhã de lazer na Praça de Eventos.

Deverão participar escolas municipais, escolas estaduais e escolas particulares, além de autoridades civis e militares.

Veja abaixo a programação:

Sete de Setembro

Inicio às 8 horas. Praça de Eventos.

Execução dos hinos: Nacional do município e da independência:

Banda municipal

Projeto Música e Arte

Levarão as bandeiras até as Hastes:

Policia militar

Corpo de bombeiros

Içarão as bandeiras:

Comandante da policia militar

Comandante do corpo de bombeiros

Prefeito Municipal

Discurso do comandante da policia militar Presença

Escolas Municipais

Escolas Estaduais

Escolas particulares

Prestarão serviços:

Secretaria de Cultura e Esporte

Secretaria de Educação

Corpo de bombeiros

Secretaria de saúde

Cruz vermelha

Logo após do evento haverá manhã de lazer para a população, com diversas atividades.

Comentários