Sicredi lança cartão MasterCard Black

O Sicredi traz mais uma novidade para seus associados com o lançamento do cartão Sicredi MasterCard Black. Com este cartão, o portfólio de produtos para pessoa física fica ainda mais completo, juntando-se aos cartões Internacional, Touch, Gold e Platinum das bandeiras MasterCard e Visa. O novo produto é destinado a um público seleto, que valoriza viagens, entretenimento e experiências diferenciadas.

“No Sicredi entendemos que o cartão Sicredi MasterCard Black é um produto para os associados que valorizam experiências exclusivas e que percebem valor em benefícios direcionados a viagens, gastronomia, lazer e entretenimento. Conhecem e utilizam programas de pontos para aproveitar as vantagens”, afirma Cidmar Stoffel, diretor de Cartões, Consórcios e Seguros do Banco Cooperativo Sicredi.

Entre os diferenciais do Cartão Sicredi MasterCard Black estão serviço de concierge (assistência pessoal 24 horas) em viagens, teatro e restaurantes e, também, acesso a 500 salas vip de aeroportos ao redor do mundo, por exemplo. Outro atrativo é a programa de benefícios que proporciona ofertas diferenciadas. A cada valor gasto equivalente a US$ 1, o associado ganha dois pontos. Depois de acumulados, os pontos podem ser trocados por produtos e serviços, como passagens aéreas.

O Cartão Sicredi MasterCard Black é aceito no Brasil e no exterior, além de contar com tarifa mais competitiva, quando comparada com as adotadas pelo mercado. Outro atrativo ao usar o cartão é que o associado do Sicredi contribui para o desenvolvimento da sua região. “Ao efetuar compras com o cartão de crédito, o associado gera receita que volta para a Cooperativa que, por sua vez, poderá utilizar este valor para gerar novos negócios com outros associados, mantendo o resultando na região e auxiliando no desenvolvimento local”, finaliza Stoffel.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 3,3 milhões de associados e 1.500 pontos de atendimentos, em 20 estados do País*. Referência internacional pela organização em sistema, com padrão operacional e utilização de marca única, o Sicredi conta com 121 Cooperativas de Crédito filiadas, distribuídas em cinco Centrais regionais – acionistas da Sicredi Participações S.A. –, uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo, que controla uma Administradora de Bens, uma Corretora de Seguros, uma Administradora de Cartões e uma Administradora de Consórcios.

Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br

* Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Rondônia, Goiás, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Bahia.

