Projeto mapeia os custos de produção da soja e do milho em MS

Projeto da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul) e da Associação dos Produtores de Soja do estado (Aprosoja/MS) está mapeando os custos de produção das duas principais culturas da agricultura sul-mato-grossense, a soja e o milho.

Na semana passada, técnicos das entidades e da Embrapa Agropecuária Oeste passaram por Iguatemi, Amambai e Ponta Porã para discutirem com os produtores a realidade de cada município, elaborando uma radiografia regionalizada dos investimentos para o cultivo dos grãos.

No trabalho, os técnicos fazem um levantamento detalhado dos gastos com insumos, como sementes, os maquinário e os equipamentos, além do preço da terra ao produtor, já que muitas áreas são arrendadas.

“Após mapeados esses custos, chegamos a um resultado construído em conjunto. Essas informações são disponibilizadas ao produtor e são apuradas por nós, permitindo que seja verificada a rentabilidade econômica da atividade e, ainda, identificada qual a realidade da agricultura em cada região”, detalha o analista econômico do Sistema Famasul, Luiz Eliezer Gama.

Nesta terça-feira (6), o painel do projeto será promovido em Maracaju. Ainda neste mês, passa também por Sonora (dia 13) e por Costa Rica (14) e em outubro por Bonito e Sidrolândia. Até abril do próximo ano 14 municípios terão recebido a iniciativa.

