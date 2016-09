Esta desparecida desde de sábado uma cachorra cor amarela que se chama Tequila.

Quem souber do paradeiro o encontrar avisar no endereço Rua Ponta Porã Parque União (próximo ao Verdurão, feira do produtor) ou entrar em contato com Juliana (67) 99965-4157 ou Rodrigo (67) 99955-4176

