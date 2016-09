Polícia Militar de Alcinópolis recupera veículo furtado em Goiás

A Polícia Militar (PM) de Alcinópolis recuperou na última quinta-feira (1º) um veículo furtado no município de Goiânia (GO), durante blitz na rodovia MS-436 entre Figueirão e Alcinópolis, na região norte do estado.

Conforme informações do 5º Batalhão de Polícia Militar, os policiais deram ordem de parada ao condutor do veículo VW Cross Fox, que não obedeceu e fugiu do local em alta velocidade, após alguns minutos, os militares receberam a informação de que o carro estava abandonado em uma estrada vicinal na região.

No local, a polícia constatou que era o mesmo veículo que havia fugido da barreira, os policiais fizeram diversas rondas pelas proximidades, mas não conseguiram localizar o motorista.

Durante a checagem no SIGO (Sistema Integrado de Gestão Operacional) os policiais constataram que o carro estava com placas adulteradas e que era produto de furto na cidade de Goiânia.

Diante dos fatos, o veículo e o boletim de ocorrência foi encaminhado com o auxilio de um guincho para a Delegacia de Polícia Civil de Alcinópolis.

