Ivan Xixi realiza comício com a presença de várias autoridades

A Coligação Por Amor ao Paraíso das Águas, dos candidatos Ivan Xixi e Ocesino, realizou neste final de semana, o seu 1º Comicio na cidade.

O evento, apesar de alguns empecilhos, como a quede de energia, eventos na cidade, contou com mais de 1.500, pessoas, que demonstraram total apoio ao candidato.

O comício também foi o momento de cada candidato a vereador se apresentar e falar um pouco de suas ideologias.

A festa da democracia foi maior com a presença dos deputados estaduais Eduardo Rocha, Paulo Correa, deputado federal Carlos Marun, senador da República Waldemir Moka e o ex-governador André Puccinelli, que muito contribuíram com a instalação e desenvolvimento da nossa cidade e que vieram dar o apoio à candidatura da coligação.

A festa da democracia foi maior, quando foi anunciado o candidato a prefeito Ivan Xixi, para seu pronunciamento, aplaudido por mais de 5 minutos. Ivan e Ocesino, agradeceu a presença de todos, falou das metas de seu governo, caso venha a ser eleito e pediu que votem em seus candidatos a vereadores.

“ Sei que muitos me criticam, afirmando que não fiz nada, mas, é importante salientar, que assumimos um município, que nascia naquele momento. Foram três anos e meio, para estrutura-lo. Mesmo assim, fizemos muitas obras, adquirimos veículos e máquinas, equipamentos, montamos o paço municipal com toda estrutura para seu funcionamento, demos uma atenção maior a saúde da nossa população, construímos, reformamos e ampliamos escolas para se poder, atendemos dentro das medidas possíveis a zona rural, com a manutenção das estradas vicinais, buscamos inúmeras emendas nas esferas estaduais e federais, que diretamente beneficiaram a todos. Portando, a partir de agora, podemos sim, planejar com mais calma e, isso, está dentro do nosso plano de governo, para os próximos quatro anos, se a população nos eleger” afirmou o candidato a reportagem do ocorreionews.

