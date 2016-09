Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – A posição da lua é ótima para compra e venda de propriedades, e para construir casa própria se ainda não tem. Seja mentalmente independente e mais firme em suas crenças. Será também, um período no qual devera evitar acidentes.

TOURO – Período pouco indicado para os negócios e aos assuntos sociais. Evite, também, as questões extraconjugais e os perigos de acidente e tudo que possa prejudicar sua tranquilidade no lar, moral e saúde.

GÊMEOS – Não permita que o esgotamento físico ou as emoções fortes, tirem suas energias. O melhor que poderá fazer agora será buscar a companhia de pessoas amigas que saberão apreciá-lo.

CÂNCER – Todos os esforços que tem empreendimento no sentido de elevar-se e prosperar profissionalmente e socialmente se farão sentir com maior força neste período. Analise e verá quanto progrediu e prosperou.

LEÃO – Influência astral muito benéfica. Terá paz no setor amoroso, a ajuda dos amigos, parentes e religiosos para elevar seu estado de espírito e será bem sucedido nos divertimentos. Está sob uma forte influência de sua família e isto poderá beneficiá-lo.

VIRGEM – Negativo fluxo astral às mudanças de emprego, atividades ou residência. Tendência à depressão psíquica, o que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se em todos os sentidos e cuide de sua saúde.

LIBRA – Evite a falta de persistência e dê continuidade nos empreendimentos ou negócios, que conseguirá bons resultados neste período. Bom para tratar com pessoas importantes ao seu progresso. Período promissor para viagens.

ESCORPIÃO – Terá sucesso. A posição da lua deve favorecer você no trabalho de toda ordem. Cuidado com o amor à primeira vista. Mantenha um pensamento positivo. Prenúncio de uma viagem.

SAGITÁRIO – Alegre disposição para novas amizades e para tratar de assuntos íntimos. Melhora profissional e financeira e bastante êxito social também está previstos. Ótimo para os passeios e ao amor.

CAPRICÓRNIO – Uma disposição tranquila e excelente estado mental para entabular novas coisas, visando sua melhora geral. A elevação da personalidade será o ponto máximo de seu sucesso. Melhora da saúde, mas não descuide.

AQUÁRIO – Notícias, aparentemente exageradas ou formuladas com o intuito de pressioná-lo, deverão ser pura e simplesmente desacreditadas. Esteja alerta para o que vier. Bom fluxo ao amor.

PEIXES – Boas relações com parentes, vizinhos e amigos, poderão ser esperadas. Pode solicitar favores e precisar colocar em prática novas ideias. Êxito profissional. Grandes chances de sorte na loteria e sorteios.

