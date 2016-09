Governador Reinaldo Azambuja garante apoio a Rogério Rosalin

O Governador Reinaldo Azambuja, declarou seu apoio ao candidato a prefeito da cidade de Figueirão.

Na última semana o Governador Reinaldo Azambuja, gravou um vídeo, ao lado do candidato, onde, esclareceu que o Rogério Rosalin tem uma das melhores avaliações de administrações pública do estado.

Reinaldo salientou que o Rogério Rosalin é um administrador de profissão e um empreendedor de paixão. A sua humildade em ouvir as pessoas, conseguiu reorganizar a administração e colocar as finanças do município em dias. “Nós temos um compromisso com Figueirão, portanto é muito importante a reeleição de Rosalin para o contesto político da região”. Afirmou o governador

Azambuja, reassumiu o compromisso, feito no ano passado que é asfaltar a rodovia MS 223, que vai ligar Figueirão a Costa Rica.

Rogério Agradeceu o apoio do governador e afirmou que é muito importante ter um aliado, na administração municipal, principalmente do governo estado, onde tudo fica mais fácil em conseguir recursos, obras e benefícios para o municipio

