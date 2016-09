Etanol perde competitividade e consumo cai 47,12% em MS em 2016

O consumo de etanol caiu 47,12% em Mato Grosso do Sul no acumulado de janeiro a junho de 2016 em relação ao mesmo período de 2015, passando de 134,056 milhões de litros para 70,898 milhões de litros, conforme dados tabulados pelo G1 com base em informações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Desde outubro de 2015 o preço médio do etanol vem perdendo competitividade diante do valor médio da gasolina em Mato Grosso do Sul. Em razão da diferença de poder calorífico dos combustíveis, o uso de biocombustível é vantajoso nos motores flex somente se o preço do seu litro estiver abaixo de 70% do valor do litro do combustível fóssil.

De janeiro a setembro do ano passado, o valor médio do litro do etanol no estado sempre esteve abaixo de 70% do preço do litro da gasolina, depois perdeu competitividade e chegou a representar até 84,94% do valor médio do combustível fóssil, em março do deste ano.

Com a perda da vantagem econômica do biocombustível, cresceu, de acordo com os dados da ANP, o consumo da gasolina no estado. O incremento, também na comparação dos sete primeiros meses do ano passado frente ao mesmo intervalo de tempo desde ano, foi de 10,24%, com as vendas nos postos passando de 377,233 milhões de litros para 415,885 milhões de litros.