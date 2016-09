Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Caio descobre que Joana está trabalhando na Forma. Jabá dá uma função arriscada a Artur e Dodô, como teste para ingressar no MOFO. Nanda permite que Rômulo adie o pagamento da academia. Joana sonda Jéssica sobre as filhas de Ricardo. Bárbara se incomoda com a presença de Tânia na Forma. Rômulo pede que Jorjão aceite treiná-lo e Irene o incentiva. Lucas observa Juliana com Giovane. Bárbara surpreende Joana tentando ajudar Gabriel. Tânia teme perder seu emprego por conta da briga entre Fábio e Manuela.

SOL NASCENTE

Mario decide ir à festa, mas vai embora ao ver Alice conversando com Ralf. Alice escreve uma mensagem para Mario. Tanaka vê Hirô ser desrespeitosa com Mieko e fica indignado. Chica se oferece para conversar com Mario. Yumi critica Mario por não ter comparecido à festa de despedida de Alice. Lenita e Felipe ficam juntos, enquanto Ralf faz uma tatuagem. Alice chega em Tókio. Ralf descobre que Felipe é namorado de Lenita. Mario liga para Alice.

HAJA CORAÇÃO

Tamara e Apolo se beijam. Larissa e Renan ajudam Murilo a se reconciliar com Carol. Aparício faz planos de instalar Rebeca e as amigas em um pequeno apartamento. Aparício toma decisão de seguir passos de Agilson. Dinamite ameaça contar verdade sobre Leozinho se ele não lhe der dinheiro. Aparício e Ariovaldo finalmente descobrem onde Agilson vai todas as noites. Henrique dá notícia a Carmela que ela participará de uma propaganda de shampoo, por insistência de Beto. Aparício faz chantagem com Agilson sobre apoio a Fedora. Tamara e Apolo se cumprimentam antes do início da corrida.

VELHO CHICO

Iolanda conversa com Martim. Tereza decide ter uma conversa com Afrânio. Encarnação não se intimida com Carlos. Iolanda critica o modo como Afrânio trata os filhos. Martim e Afrânio se aproximam. Carlos faz ameaças a Tereza. Encarnação repreende Iolanda por abandonar Afrânio. Beatriz é comunicada sobre a transferência de sua escola. Martim vê o Secretário de Educação com Carlos e supõe que Beatriz tenha sofrido uma retaliação.

JUSTIÇA

Vicente (Jesuíta Barbosa) fala sobre o passado de Isabela (Marina Ruy Barbosa) com Elisa (Debora Bloch). Téo (Pedro Nercessian) leva arma para faculdade, e Sara (Priscila Steinman) filma tudo. Elisa começa a se entender com Vicente, e Heitor (Cássio Gabus Mendes) acha estranho. Téo vai atrás de Celso. Regina (Camila Márdila) não gosta que Vicente olhe uma foto de Isabela e reclama com o marido. Elisa conhece a filha de Vicente. Sara mostra o vídeo que fez de Téo para Heitor. Elisa sair para jantar com Vicente e sua filha. Regina fica preocupada com Vicente e a filha Isabela. Vânia (Drica Moraes) canta sob os olhares de Maurício (Cauã Reymond). Vanessa apaga o vídeo que Sara tinha feito de Téo.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Depois de receberem a notificação, Salvador, Carmita e Aurora por um lado, e Helena e Maura pelo outro, todos se dirigem a capital para assistirem o julgamento pela custodia do bebê. Tilico machuca o braço ao cair de uma escadaria e pede a Estrela que fique com ele no apartamento de Victor Manuel. Estrela aceita e fica ali por uns dias. Bracho oferece a Helena uma alta quantia em dinheiro para que ela vá embora do povoado e deixe seu filho com Carmita. Naturalmente, Helena não aceita. Já que sabe que não terá o amor de Victor Manuel, Catalina pede a Mercedes que faça com que Victor se apaixone por ela e assim, após seu divórcio, não volte para Estrela. Coral tenta seduzir Santos novamente. Como não obtém êxito, promete se vingar do Sargento. Oriana surpreende Leon e Coral aos beijos e pede a seu pai que se afaste dela, pois é uma mulher má. Victor Manuel tenta aproximar-se de Estrela repetidas vezes, mas ela o rejeita friamente em todas. Victor sente que morre por estar nos braços de Estrelinha, mas promete para si mesmo não voltar a insistir mais.

ABISMO DE PAIXÃO

Florência vai ver Henrique na processadora Castanhon para parabenizá-lo por seu casamento com Paloma. Ela diz que o ama. Henrique responde que não irá esperar toda a vida para que eles possam estar juntos. Bráulio leva Vicente para conhecer a processadora de Elisa. Henrique diz a eles que Damião atirou em Ramiro, e o estado de saúde do vilão é muito grave. Na igreja, Gael pede a Ingrid que lhe diga quem é seu pai. Ingrid responde que esse assunto é muito complicado, e que talvez, algum dia, eles falarão sobre o assunto. Elisa propõe a Gael que adiem o casamento por quinze dias. Ele se zanga, pois pensa que a razão desse atraso é Damião. Ele responde que aconteça o que acontecer, eles se casarão naquele final de semana. Carmem declara guerra a Ingrid e a avisa que já sabe que foi ela quem atirou em Ramiro. Almerinda se une a Ingrid para destruir Carmem. Florência aconselha Paloma a não se iludir muito com Henrique, pois ele não a ama. Almerinda avisa a Damião que ele sairá da cadeia no dia seguinte para se casar com Florência. Damião fica triste. Carmem visita Damião na cadeia e diz que Gael ajudou Ingrid em sua farsa. Damião se surpreende.

A GATA

Dona Rita diz a Esmeralda que se ela se casar com Domenico sua situação estará resolvida. Esmeralda responde que vai sair desta situação sozinha, sem precisar de homem nenhum. Rita se zanga ao ver Inês com presentes e pergunta de onde ela tirou dinheiro. Inês responde que os presentes foram dados por Garrancho. Paulo diz a sua mãe que vai atrás de Esmeralda para que ela esclareça esse engano. Lorena consegue convencer Paulo que o melhor é deixar Esmeralda ser feliz com o homem que escolheu. Paulo diz que se casará com Mônica. Uma vizinha diz a Dona Rita que Esmeralda deixou sua filha com Perla. Ela rapidamente pensa em vender a criança, mas, por sorte, chega Garrancho e Rita pede que ele deixe Inês em paz. Garrancho pede que Rita que não se meta com ele. O doutor diz a Esmeralda que seu bebê tem uma infecção. Esmeralda se angustia por não ter dinheiro para comprar remédio nem leite para os bebês. Dona Rita, para tirar dinheiro de Domenico, diz que Esmeralda está arrependida de tê-lo rejeitado. Ela sugere que ele a visite mais tarde e leve presentes para seus bebês. Os bebês de Esmeralda choram de fome e Rita a diz que ela tem em suas mãos a solução para tudo isso. Esmeralda responde que sabe que não existe outra opção pra ela, senão ir ver Domenico. Jacira diz que conseguirá os remédios e leite para os bebês. Esmeralda diz que aceitará se casar com Domenico, mas será apenas por seus filhos, já que nunca poderá amá-lo. Silencioso pede que Damião faça tudo para ajudar Esmeralda. Esmeralda chega diante de Domenico e diz o que está disposta a fazer. Domenico insulta Esmeralda. Ela o diz que não quer enganá-lo, que não o ama, mas precisa de dinheiro para seus filhos. Damião diz a Esmeralda que sua vida será um inferno ao lado de Domenico. Esmeralda responde que se casará com ele para seus filhos não morrerem de fome. Damião e Domenico discutem por Esmeralda. Dona Rita expulsa Esmeralda por ela não ter aceitado se casar com Domenico. Mariano diz a seus pais que Paulo se casou com Esmeralda, e também os revela que anulou o casamento. Paulo se zanga. Damião ajuda Esmeralda para que ela viva decentemente com sua mãe. Paulo pergunta por Esmeralda. O advogado de Silencioso entra com uma ação contra Augusto Martinez Negrete. Esmeralda se instala na casa de Mercedes e Damião. Rita a visita e pede sua ajuda. Esmeralda oferece comida e pede que ela se retire.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Marina diz para Isabela que acredita que Téo gosta dela e questiona sobre os sentimentos da garota. Isabela revela que não sabe o que sente por ele, mas que gosta de estar ao seu lado. Dinho e Felipe desregulam a balança que Meire irá se pesar, com intuito de parecer que ela está mais pesada. Mateus recebe um bilhete misterioso dizendo que Sabrina precisa da ajuda dele no haras. Os cúmplices descobrem uma notícia falsa na internet acusando a banda de pichar muros para promover o show deles. Os cúmplices decidem entrar em ação para não prejudicar a imagem deles. Mateus cai em uma armadilha de Omar, que o amarra em um pequeno barco, que é solto no lago do haras. Rebeca e Otávio passeiam pelo lago do haras e avistam o barco onde está Mateus. O barco está afundando com a água que entra e o menino, com as mãos amarradas e boca tampada, não consegue fazer muita coisa. Otávio mergulha e salva Mateus. Um fotografo faz imagens dos Cúmplices com as latas de pichação deixadas no local pelos verdadeiros pichadores. Os pais de Mateus vão conversar com Omar. Arrependido, o garoto diz que não sabia que o barco estava furado.

NOVELA DA BAND

SILA

Dilaver descobre o destino de Zeliha e conta a Berzan, que vai atrás dela na mesma hora. Boran estraga os planos de Berzan e os dois se enfrentam mais uma vez. Dilaver confessa a Boran que o traiu, entregando Zeliha. Feride ajuda Bedar em casa e auxilia Emir com as lições.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Maria Isabel está na expectativa e aguarda pela chegada de Miguel diante de Beatrice, Loreto, o pároco e os soldados. Todos sérios, um tanto constrangidos. Miguel caminha na rua apressado e encontra Urraca e Sapião. Dr. Pacheco não tem esperança de reação de Quintiliano e Filipa se desespera. Tomás pede a Filipa que ajude a descobrir porque Violeta terminou o namoro com ele. Juliana continua trancada, nervosa e grita para alguém abrir a porta. Teresa passa por ali e ouve Juliana gritar. Teresa vai buscar a chave e vê a sala toda enfeitada e suspeita. Teresa solta Juliana que sai correndo atrás de Esméria para descobrir o que aconteceu. Filipa vai até a pensão para falar com Violeta. Violeta conta tudo que aconteceu e pede para não contar a Tomás. Esméria está arrumada e conversa com tia Joaquina. Juliana chega e Esméria se assusta. Teresa discute com Almeida por ter feito parte do esquema do casório com Maria Isabel. Almeida manda Teresa descansar e ela num ataque de fúria destrói todos os arranjos do casório na sala. Miguel chega na entrada da capela e vê Maria Isabel. Esméria impede Juliana de seguir e tia Joaquina tenta parar a briga. Juliana rasga o vestido de Esméria e as duas voltam a brigar. Miguel tenta ir embora ao perceber que caiu em uma armadilha, mas é impedido. Loreto diz a Miguel que se caso recusar se casar terá que pagar pelo crime. Beatrice encara Miguel envergonhada. Miguel arrasado entra na capela seguido por soldados. Juliana chega por ali sem ser vista e vê o pároco começar a cerimônia. É quando Miguel vê Juliana e trocam um olhar desesperado. Miguel hesita beijar a noiva. Juliana chora no ombro de tia Joaquina. Maria Isabel e Almeida entram satisfeitos. Miguel vem junto, revoltado. Maria Isabel se assusta ao reparar tudo caído ao chão. Teresa vem de dentro e aplaude Maria Isabel. Bá Teixeira conversa com Quintiliano, que continua desacordado. Bá Teixeira sai do quarto e Quintiliano abre os olhos. Terese conversa com Juliana e diz que ela não pode desistir de Miguel, mesmo ele casado com Maria Isabel. Maria Isabel e Miguel entram no quarto. Ela ri, vitoriosa, Miguel encara Maria Isabel e a enfrenta. Maria Isabel ameaça Miguel a ser um bom marido, caso contrário Juliana sofrerá as consequências.

A TERRA PROMETIDA

No deserto, uma mulher com aparência de beduína avista Quemuel desmaiado e vai até ele. Ela pega um pouco de água e oferece a ele. Quemuel se surpreende ao notar quem é a mulher. Grok vai até a masmorra e avisa que chegou a hora do sacrifício dos hebreus. Pedael cai na armadilha dos filhos e diz ter condição de conquistar Neziá. Chaia conversa com Zaqueu e fala sobre a conversa que teve com Tobias. Acã procura Zaqueu e o ameaça. O vilão diz achar bom que o rapaz não tenha comentado nada com Josué sobre a desconfiança de sua fidelidade. Jéssica se mostra arrependida por ter terminado o noivado com Salmon. Tobias e Uzi são levados para o sacrifício. No caminho, Tobias consegue arrebentar a corda e se solta. Ele desarma um soldado e começa a lutar com os outros oficiais. Marek e Kalesi ficam impressionados com a agressividade do hebreu. Muitos soldados chegam e Tobias finalmente é imobilizado. Uzi ora a Deus. Kalu diz temer a prisão de Nobá. Léia aconselha Samara a seguir Aruna. Quemuel é amparado pela mulher misteriosa. Nobá decide deixar o esconderijo usando um capuz. Na praça central de Jericó, Marek e Kalesi dão início ao sacrifício dos hebreus. Merodaque invoca os deuses pagãos. Uzi ora a Deus. Marek avisa que poupará a vida de Tobias momentaneamente. O rei diz que apenas Uzi será morto no sacrifício. Tibar e Sandor percebem a presença de Raabe na multidão. Elói conversa com Josué e diz que viu o líder beijando Aruna. Samara tenta sondar a irmã de criação. Finéias conversa com Eleazar sobre o ciúme de Samara. Zaqueu procura Salmon e diz estar desconfiando da lealdade de Acã. Melquias chega e eles disfarçam. Quemuel conversa com a mulher misteriosa e pensa que está morto. Raabe se emociona ao encontrar Nobá em meio à multidão. Tibar aparece e o menino foge sem ser notado. Diante de todos, Uzi é executado por Merodaque. No acampamento, Josué pede forças ao Senhor. Léia diz para Samara jamais confiar em Aruna. Elas decidem procurar pela moça. Léia se emociona ao se deparar com Quemuel deitado sobre uma maca em frente a sua tenda. Gibar dispensa Acsa e diz ter um compromisso. Na masmorra de Jericó, Zuma tenta confortar Tobias. Marek e Kalesi comemoram o sacrifício. O rei ordena que Sandor traga Tobias para uma luta comemorativa. Tibar diz para o filho continuar obedecendo o soberano. Raabe pede para Milah preparar mais comida. Nobá desabafa com Kalu e reclama da vida que está levando. Quemuel conta sobre o corrido no deserto. Samara estranha a aproximação entre Josué e Aruna. Rune ameaça Maquir e manda ele deixar Livana em paz. Haneil estranha a conversa do filho com Rune. Marek diz para Tobias lutar em troca da própria vida. Josué pede para Elói não dizer nada a ninguém sobre o que viu. Para divertir Marek, Tobias luta contra dois gladiadores. Quemuel sonha com a mulher misteriosa e acorda assustado. Ele conta para Léia que foi salvo por Yana, a verdadeira mãe de Aruna. Léia explode de raiva e diz que Yana está morta. Aruna chega e pergunta quem está morta.

