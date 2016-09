Acidente envolvendo carro e moto na avenida Quatro em Chapadão do Sul

Aconteceu um acidente de transito na manhã desta segunda-feira (05) em Chapadão do Sul, no cruzamento da Avenida Quatro com a Rua Treze, envolvendo um Volkswagen Gol com placas de Costa Rica e uma Honda Biz que tinha como piloto a jovem E. N. P que trabalha em escritório de Advocacia.

Ediane seguia com sua Biz pela avenida Quatro, quando o motorista do Gol que estava na Rua treze invadiu a preferencial e acabou colidindo com a Biz. E. N. P, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul e encaminhada para Hospital Municipal consciente e reclamando de dores na região lombar e está sendo examinada no hospital.

Segundo o motorista do Gol, ele não viu E. N. P, vindo pela avenida e entrou sem parar, ele contou que ela ainda tentou desviar do carro mas acabou colidindo no para-choque do Gol perdendo o controle e acabou caindo da Biz.

