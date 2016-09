Devido ao excesso de chuva, o show da dupla Evandro e Henrique, que aconteceria ontem na festa de Paraíso das Águas, foi transferido para este domingo.

Além do show, o rodeio também foi adiado para este domingo, com início as 16 horas da fase semifinal.

Antes do show, acontece a grande final do rodeio e a previsão é de que por volta das 22 horas inicia o show da final da 1ª EXPOÁGUAS.

