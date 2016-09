Colisão de Barcos mata um e deixa um feridos

Uma pessoa ficou ferida e outra desapareceu após dois barcos colidirem no Rio Negrinho, que dá acesso ao Rio Taquari, localizado na região do Aterradinho.

Na embarcação de propriedade da Fazenda Nazaré estava uma mulher e um homem de 54 anos, que não usava colete salva vidas e desapareceu. No outro barco estavam dois homens. Uma das vítimas resgatadas, de 38 anos, foi atingida na testa pela hélice do barco. As outras vítimas não tiveram lesões.

Por conta do impacto, um dos barcos partiu ao meio. Acidente aconteceu em trecho do rio conhecido pelas várias curvas, o que pode ter contribuído para a colisão.

Busca

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram por volta das 11 horas deste sábado o corpo do homem de 54 anos que desapareceu há três dias no Rio Negrinho, em Corumbá. Ele estava desaparecido desde a quinta-feira de manhã, quando foi registrado acidente entre duas embarcações.

De acordo com os socorristas, ainda não há detalhes do trecho do rio onde o corpo foi localizado.

Segundo os bombeiros que participam do resgate, a correnteza no local onde teria acontecido o acidente é muito forte. A profundidade varia entre 6 e 8 metros. Outra dificuldade relatada pelos militares é que essa região é cheia de piranhas, o que prejudicou os trabalhos subaquáticos dos mergulhadores