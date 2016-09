Coligação “O Progresso Continua” de Graxa e Cidão realizou caminhada e inaugurou oficialmente seus comitês

O candidato a Prefeito de Chapadão do Céu Rogério Graxa (PP), acompanhado do candidato a Vice-Prefeito Cidão (PSDB), inauguraram o Comitê de campanha da coligação “O Progresso Continua”.

Acompanhados dos candidatos a vereadores, Rogério e Cidão, inauguraram o comitê central, que fica na entrada da cidade, na Avenida Pegassu. O evento ganhou as ruas e o que era para ser uma simples inauguração, se transformou em uma grande festa da democracia, acompanhados por uma verdadeira multidão, foi feita uma caminhada, acompanhada de mais de 130 veículos, pelas ruas da cidade, onde a caravana da vitória, passando pelo Bairro Ragagnin seguiu em direção ao Comitê do Bairro Acalanto, onde em palanque improvisado, ocorreu o pronunciamento dos candidatos a prefeito, vice e vereadores.

Rogério Graxa explicou que o Comitê do bairro será apenas um local para a distribuição de materiais, para servir de ponto de apoio das atividades, dos cabos eleitorais.

Já o comitê da avenida Pegassu, será um espaço, onde ficará a parte burocrática e servira também, para debates e conversas, “esse será o diferencial do nosso Comitê. Aqui serão realizadas rodas de debates para falarmos sobre os problemas da cidade, do nosso plano de governo e reuniões com nossos candidatos a vereadores” afirmou Rogério Graxa

O candidato a vice-prefeito, Cidão, comentou que as eleições deste ano o povo voltou as campanhas de antigamente, com os candidatos e a militância na rua, em contato direto com a população, debatendo, construindo o diálogo e mostrando que os problemas da nossa cidade podem ser resolvidos.

