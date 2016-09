Mãe e filha são presas com ‘cocaína da Adidas’ avaliada em R$ 1 milhão

Duas mulheres, de 50 e 25 anos, foram presas na tarde de ontem (02) depois de serem flagradas com 74,9 kg de cocaína na BR-262, em Três Lagoas. Entorpecente levado pelas suspeitas, que são mãe e filha, estava customizado com símbolo da marca Adidas e seria entregue em Araçatuba (SP). Cocaína foi avaliada pela polícia em R$ 1,2 milhão.

Equipe da Policia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalização na rodovia quando abordou as suspeitas, que seguiam viagem em um veículo Hyndai/IX35.

Questionadas, elas apresentaram nervosismo e contradições em resposta às perguntas feitas pelos militares. Durante busca minuciosa no automóvel, foram encontrados 71 tabletes do entorpecente marcadas com o símbolo da empresa esportiva.

A mulher de 50 anos disse que pegou a droga em Ponta Porã e receberia pelo serviço R$ 30 mil. Ambas foram presas e encaminhadas à delegacia, responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes inafiançáveis e equiparados a hediondos.

