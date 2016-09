Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Disposição para tratar de assuntos importantes e de negócios, para entabular novas ideias relacionadas com publicidade, comunicações e pequenas tarefas. Seja sincero.

TOURO – Período em que receberá o amor puro, verdadeiro e desinteressado de amigos e entes queridos. Mas, contudo, terá algumas dificuldades com os filhos ou aborrecimento com os pais.

GÊMEOS – Mente sempre alerta e voltada ao progresso de um modo geral, muita disposição para o trabalho e negócios ou empreendimentos imobiliários e bastante tranquilidade na vida familiar e amorosa está prevista para você hoje.

CÂNCER – O período lhe favorecerá nas investigações, estudos, pesquisas e na medicina. Por outro lado, deverá evitar acidentes, aos negócios arriscados, não crer em falsas notícias e boatos maldosos.

LEÃO – Nem tudo saíra conforme seus planos, neste período. Mas não se aborreça, pois tudo, dentro em breve, mudará para melhor para você. Continue sendo cauteloso com seu dinheiro, com sua saúde e com a sua moral.

VIRGEM – Mantenha-se calmo e tranquilo ao invés de ficar nervoso e inquieto por qualquer coisa que possa não lhe agradar. Saiba, pois, que está vivendo uma fase bastante positiva.

LIBRA – Sua atividade zodiacal estará sumamente favorecida no que diz respeito ao seu interesse pessoal. Terá ideias brilhantes. Propício ao amor e a saúde. Você se encontra mais responsável e pronto para o que der e vier

ESCORPIÃO – Você está vivendo um período que muito o favorece. Faça tudo para evitar atritos, discussões e cena de ciúme. Boas notícias e novos conhecimentos e bons resultados para o futuro. Otimismo e persistência são fatores reais para o sucesso.

SAGITÁRIO – Conte agora com a poderosa proteção de pessoas conhecidas. Boas influências para revelar planos para o futuro, fazer amigos, obter resultados positivos e práticos. Cuidado com discussões.

CAPRICÓRNIO – Tome muito cuidado para que seu crédito e moral permaneçam elevados. Contudo, o fluxo denota sucesso em investigações, pesquisas e na medicina. Neutro no amor e viagens. As amizades que fizer hoje vão lhe trazer vantagens.

AQUÁRIO – Boas coisas deverão acontecer para você. Vênus dar-lhe-á excelentes chances de conseguir realizar o que pretende principalmente as que vêm planejando desde que há muito.

PEIXES – O excesso de desconfiança, quanto o excesso de confiança, pode ser prejudicial. Saiba que, no íntimo, todos querem ser bons em alguma coisa. Algum colega de trabalho vai ajudar você de alguma maneira.

Comentários