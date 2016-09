Confira o resumo das novelas para este sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulo no sábado.

SOL NASCENTE

Mario discute com Ralf. Milena e Peppino conversam com Loretta. Mario pensa em Alice. Vittorio procura Lenita. Gaetano constrói em Arraial uma réplica da fontana onde conheceu Geppina. Mario discute com Alice. César vai a um bingo clandestino e acaba preso. Yumi tenta consolar Alice. Mario se recusa a falar com Ralf. Yumi e Hirô arrumam Alice para sua festa de despedida. César descobre que foi preso por causa de Sirlene. Geppina tenta convencer Mario de ir à festa de despedida de Alice. Alice sofre com a ausência de Mario.

HAJA CORAÇÃO

Beto e Rodrigo mostram a Francesca e Tancinha o local da cantina. Adônis se entristece ao saber que Shirlei está namorando Felipe. Aparício aparece no lugar de Agilson para o jantar com Rebeca. Bruna propõe a Enéas que ambos contem às famílias de Giovanni e Camila sobre o namoro dos dois. Camila pede que Giovanni se afaste de Bruna. Rebeca fica desesperada ao saber que o dono da cobertura onde mora quer vender o imóvel. Aparício planeja comprar a cobertura. Aparício e Fedora tentam conseguir o apoio de Safira às suas candidaturas à presidência do Grand Bazzar. Giba tenta beijar Tamara à força, e Apolo aparece para impedir. Beto e Tancinha se divertem juntos e acabam se beijando.

VELHO CHICO

Carlos manda prender Bento. Luzia pede para Santo não se afastar das filhas. Padre Benício leva o povo para a igreja, e Beatriz discursa contra Carlos. Olívia tenta consolar Luzia. Carlos tenta intimidar Bento. Santo flagra Carlos ameaçando Tereza e se enfurece. Bento e Padre Benício tentam convencer Beatriz a entrar para a política. Encarnação pede para Martim reatar com Afrânio. Carlos afirma a Luzia que não permitirá que Tereza e Santo fiquem juntos.

JUSTIÇA

Não há exibição de capítulo no sábado.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Não há exibição de capítulo no sábado.

ABISMO DE PAIXÃO

Não há exibição de capítulo no sábado.

A GATA

Não há exibição de capítulo no sábado.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Não há exibição de capítulo no sábado.

NOVELA DA BAND

SILA

Zinar reúne os chefes e pede que Boran volte a ser o agha, mas ele recusa. Dilaver entra no quarto de Sila e vê Zeliha de relance. Sila despista os chefes, apresentando Feride no lugar de Zeliha.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Não há exibição de capítulo no sábado.

A TERRA PROMETIDA

Não há exibição de capítulo no sábado.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

