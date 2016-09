Comício da coligação “Novos Desafios, Novas Conquistas” reuni cerca de mil pessoas

A coligação “Novos Desafios, Novas Conquistas” encabeçada pelo candidato a prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PR) e vice Roberto Rodrigues (DEM) realizou na noite de sexta-feira (02), na Vila Nunes, um grandioso comício que reuniu cerca de mil pessoas.

Waldeli agradeceu à população e as autoridades pelo carinho e a presença no primeiro grande comício da coligação “Novos Desafios, Novas Conquistas”. “Agradeço todos e comprometo-me a fazer com que Costa Rica tenha pelo menos 80% de esgoto em toda a cidade. Já conseguimos transformar essa cidade e agora, queremos superar a nós mesmos. Continuaremos a prestar um serviço bem feito e de qualidade para a nossa população”, enfatizou o candidato a reeleição que foi fortemente aplaudido.

A deputada Estadual Antonieta Amorim (PMDB) também elogiou a presença e o ânimo da população costarriquense e declarou se sentir honrada por participar da campanha da coligação. O prefeito de Figueirão – MS e candidato à reeleição Rogério Rosalin (PSDB) destacou a bela gestão de Waldeli e afirmou “Costa Rica deve ser a Capital da Região Norte do Estado”.

O ex-governador do Estado André Puccinelli (PMDB) por sua vez declarou: “fiz questão de vir aqui declarar meu apoio ao Waldeli e ao Dr. Roberto por ser testemunha do amor e da dedicação que eles têm com Costa Rica. Esses candidatos já mostraram o potencial para comandar os destinos de Costa Rica”.

Dr. Roberto por sua vez agradeceu o apoio da sua família e dos companheiros de luta nesta nova jornada e salientou que quer continuar a cuidar das pessoas e de Costa Rica, fazendo com que o Município se mantenha como um lugar propício para trabalhar e viver.

O deputado Estadual Eduardo Rocha (PMDB) destacou o potencial de Waldeli e declarou em alto e bom tom “Costa Rica não tem medo, Waldeli já é o prefeito”. Já para o deputado Estadual Paulo Corrêa (PR), “tudo tem sido muito bem cuidado por Waldeli e isso já é um motivo para que não haja mudanças”.

“Waldeli é o melhor prefeito do Estado de Mato Grosso do Sul. Costa Rica é um Município de orgulho para todos os sul-mato-grossenses”, declarou o deputado Federal Carlos Marun (PMDB) que finalizou suas palavras prometendo que irá viabilizar recursos para a construção de casas para a população costarriquense.

O senador Waldemir Moka (PMDB) encerrou o comício pedindo votos para Waldeli e Dr. Roberto e para os 11 candidatos a vereadores. “Ninguém faz nada sozinho e o prefeito Waldeli tem ótimos aliados”, declarou e desafiou a população: “Waldeli pode mais. Não queremos só 70% de aprovação, queremos de 80% a 90%”.

Os 22 candidatos a vereadores pela coligação “Costa Rica cada dia melhor” foram unanimes ao defender propostas, projetos e indicações que resultam na melhoria da qualidade de vida da população costarriquense.

Além da grande multidão que marcou presença no comício e das autoridades acima citadas também estiveram declarando apoio à candidatura de Waldeli e Dr. Roberto, o prefeito e candidato a reeleição Ildomar Carneiro de Alcinópolis – MS juntamente com a candidata a vice Isabel Silveira, o candidato a prefeito de Chapadão do Sul Walter Schatter e seu vice Claudiomar Bocalan, o vereador de Figueirão Edgar Lima, o ex-prefeito de Figueirão Getúlio Barbosa, entre outras autoridades.

Com informações e fotos do costaricaemfoco

Comentários