Churrasco hoje em comemoração aos 21 anos do Moto Clube Chapadão

Acontece logo mais no CTG- Centro de Tradições Gaúchas, o churrasco em comemoração aos 30 anos do Moto Clube Chapadão. Serão vários costelões, com acompanhamentos.

Além do churrasco o Moto Clube Chapadão, realiza algumas atividades sociais no local.

Moto Coube Chapadão reúne os amantes do motociclismo e voluntários que juntos promovem eventos beneficentes na cidade. Trata-se de uma das mais antigas e atuantes entidades de Chapadão do Sul.

Para comemorar o seu aniversário será oferecido um churrasco de costelão e, mais uma vez, o valor arrecadado será para a manutenção da entidade.

Será cobrado R$25,00 por pessoa e criança até 10 anos de idade não paga.

O evento ocorre a partir das 11 horas, nas dependências do CTG Cultivando a Tradição. Não é necessário levar pratos e talheres

