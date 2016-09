Campo Grande: Durante fuga, dupla provoca acidente e morre no anel viário

Dois jovens morreram e quatro pessoas ficaram feridas depois de um acidente envolvendo uma moto, um caminhão e um carro. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (2), no anel viário da BR-163, em Campo Grande e de acordo com informações da polícia, foi provocado por dois motociclistas que fugiam da polícia minutos depois de supostamente terem baleado uma pessoa no Bairro Taquaral Bosque.

Informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que a dupla seguia na Rua Alexandre Herculano, quando entrou em alta velocidade na rodovia. A lateral da motocicleta bateu na frente de um veículo Hyundai H20 que vinha da saída de Três Lagoas para a saída de Cuiabá.

Com o impacto da batida, o corpo do condutor da moto foi arremessado para o alto e se chocou com o para-brisas de um caminhão carregado com bois que seguia na direção contrária. O corpo do rapaz entrou na cabine do caminhão. O motorista conseguiu parar o veículo somente a cerca de 400 metros do local da batida.

O garupa e a moto foram esmagados pelo caminhão. Os rapazes que estava na moto morreram na hora e tanto a moto quanto o carro ficaram totalmente destruídos. O caminhão teve a parte da frente danificada e pneus furados.

A Polícia Militar informou que minutos antes do acidente foi acionada para a ocorrência de um baleamento nas proximidades. Durante rondas, os policiais avistaram a dupla de motociclistas que, com medo, se livrou do protótipo de arma e abriu fuga.

No HB20 estavam, um homem que conduzia o automóvel, uma mulher no banco do passageiro e e uma adolescente na parte de trás do carro. O casal ficou preso nas ferragens e foi preciso que os bombeiros usassem um desencarcerador. O motorista deve fratura no fêmur e as passageiras escoriações. Ambos foram encaminhados para a Santa Casa e não tiveram a identidade divulgada.

Paulo Caetano da Silva, de 54 anos, condutor do caminhão teve apenas ferimentos leves. Ele contou que carregou o caminhão em Rio Brilhante e levaria as cabeças de gado para uma cidade no interior de Mato Grosso. O gado não ficou comprometido.

A pista da rodovia ficou interditada por aproximadamente uma hora. Por causa disso, uma fila de caminhões se formou por um trecho de cerca de dois quilômetros.

Para a ocorrência, foram deslocadas cinco viaturas do Corpo de Bombeiros, duas da CCR MS Via, uma viatura avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além de equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Perícia e Polícia Militar.

