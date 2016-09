A Lavrogil em parceria com a Jacto realizou Treinamento para Operadores de Pulverizador

Mais uma vez a Lavrogil em parceira com Jacto pensando nos seus clientes realizou mais um treinamento com operadores de pulverizadores. O treinamento que foi realizado no Sindicato Rural de Chapadão do Sul falou sobre o mais novo Pulverizador lançado no mercado o Uniport 2530, que tem como seus pontos fortes, Economia de combustível, Excelente qualidade de Aplicação, um dos maiores vão livre para maquinas intermediaria possibilitando aplicação em culturas altas, rendimento com 30 metros de barra, e transmissão hidrostática 4×4 com controle eletrônico de tração.

Uma combinação de Tecnologias que todo agricultor sonha em ter sua propriedade.

Sobre o Curso foi abordado os seguintes temas:

-Segurança na manutenção e operação

-Cuidados com meio ambiente

-Configurações e ajustes na cabine

-Manutenção periódicas reapertos

-Manutenção e pontos de lubrificação

-Manutenção do sistema hidráulico

-Circuito de pulverização

-Tecnologia de aplicação e conceitos básicos

– Monitor GPS e telas principais

– Limpeza do equipamento

-Calibração em geral

-Cuidados com motor

O curso é Gratuito oferecido pela Jacto e foi ministrado pelo Professor Nelson e organizado pela Revendedora LAVROGIL.

A Lavrogil está localizada na Avenida Dois 1211 – Centro Chapadão do Sul, telefone (67) 3562 1360.

