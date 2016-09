Semana Farroupilha terá início dia 11 homenageando os Fundadores do CTG

O CTG- Centro de Tradições Gaúchas de Chapadão do Sul, realiza neste ano a 30ª Semana Farroupilha e comemora os 30 anos de sai Fundação.

A Semana Farroupilha vai homenagear os fundadores do CTG. O Tema da Semana deste será “República das Carretas*”.

Durante 10 dias, o CTG vai realizar diversas atividades, com seus tradicionais jantares, com a participação de várias entidades.

Esse ano a abertura será na sede Campeira, com acendimento da Chama Crioula, que seguira até o Galpão Crioulo, para a cerimônia oficial da abertura da Semana Farroupilha.

O encerramento, no Dia do Gaúcho, terá, além do jantar, o espetáculo “Do Chimarrão ao Tereré”, com apresentações musicais, em uma integração das culturas gaúcha e sul-mato-grossense.

PROGRAMAÇÃO

11/09 – DOMINGO

10h00: Abertura Oficial e acendimento da Chama Crioula

12h00: Almoço (churrasco e acompanhamentos) – Sede Campeira

12/09 – SEGUNDA-FEIRA

19h00: Sessão Solene da Câmara de Vereadores

20h00: Jantar (Caldeirada)

Realização e patrocínio: Alisson e Eloá Tontini.

13/09 – TERÇA-FEIRA

19h00: Apresentação artística

20h00: Jantar (Rabada)

Realização e patrocínio: Geraldo Löeff.

14/09 – QUARTA-FEIRA

19h00: Reunião da Ordem DeMolay

20h00: Jantar (Porco com polenta)

Realização e patrocínio: Procampo, amigos e clientes.

15/09 – QUINTA-FEIRA

19h00: Apresentação da APAE

20h00: Jantar (Dobradinha)

Realização e patrocínio: Geverson e Rúbia, Sandro e Luciana, Marcelo e Rúbia.

16/09 – SEXTA-FEIRA

19h00: Reunião da Rede Feminina

20h00: Jantar (Macarronada, frango e polenta) – Realização: Cleci, Lurdes, Jacinta e Rosane

Patrocínio: Super Aurora e Planorte

17/09 – SÁBADO

12h00: Almoço (Feijoada)

Realização: Invernadas de Canto e Dança

Patrocínio: Grupo Mano

18/09 – DOMINGO

12h00: Almoço (Costelão e cupim)

Patrocínio: Fundadores e colaboradores

19/09 – SEGUNDA-FEIRA

19h00: Reunião da Pastoral da Família

20h00: Jantar (Mandiocada com carne de porco)

Realização e patrocínio: Jorge Bossoroca, Pastoral Familiar e amigos.

20/09 – TERÇA-FEIRA

19h00: Encerramento

20h00: Show “Do Chimarrão ao Tereré”

21h00: Jantar (Carreteiro)

Realização e patrocínio: Adriano Loeff

Homenageados da Semana Farroupilha

Antônio de Assunção

Ari Nogueira Nunes

Édio Batistti (in memoriam)

Élio Vicente Rosin (in memoriam)

Elso Gilmar Bandeira

Euzébio Pozzer (in memoriam)

Júlio Alves Martins

Júlio Ivanir Pfeifer

Nerci Afonso Tonezzer

Paulo Roberto Dias Batista

Sérgio dos Santos Kazmirczak

