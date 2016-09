Prefeito de Aporé é preso em operação do MP-GO que investiga desvio de combustível

O Ministério Público de Goiás (MP-GO), por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Crimes Praticados por Prefeitos, realizou no início da manhã desta quinta-feira (1º/9) uma operação anticorrupção na cidade de Aporé, no sul do Estado, para colher provas na apuração de crimes de peculato, relacionados ao desvio de combustível em benefício particular.

Foram cumpridos três mandados de prisão temporária, inclusive contra o prefeito e a primeira dama do município, e três mandados de busca e apreensão em Aporé, bem como um mandado de prisão temporária no município de Belém (PA), autorizados pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Participaram da operação promotores de Justiça da Procuradoria Especializada e uma equipe do Centro de Inteligência (CI) do MP-GO. O apoio foi dado pela Polícia Civil do Estado de Goiás e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Pará. Os presos estão sendo trazidos para Goiânia.

(Texto: Ricardo Santana – Assessoria de Comunicação Social do MP-GO)

Comentários