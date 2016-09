Policia de Costa Rica e Chapadão do Sul apreende drogas e munição, desmancha grupo que atuava na região

A Policia Civil de Costa Rica em parceria com a Policia de Chapadão do Sul, conseguiu mais uma vez aprender drogas e acusados de tráfico na cidade.

Na tarde de ontem, dia 01 de Setembro, após centenas de denúncias, as autoridades locais comandadas pelo Delegado Danilo Mansur, conseguiram desmantelar um grupo que vinha atuando na cidade com a venda ilegal de drogas.

De acordo com relato dos policias, o grupo tinha como líder Elisneida Vasques dos Santos, de 43 anos, que mantinha em sua casa um escritório para venda, confecção e armazenamento da droga. Elisneida já tinha sido presa por tráfico de drogas na cidade, e mesmo tendo sido libertada pela justiça, ainda mantinha o comércio ilegal.

Além disso, sua filha, Laila Adrieli Vasques dos Santos, de 31 anos, também participava com sua mãe.

O esquema de fabricação e venda incluía a participação de menores de idades nas “biqueiras” (ponto fixo de venda de drogas), além dos chamados “fogueteiros”, que tem a função de avisar quando a polícia está se aproximando. Elisneida ainda contava com a ajuda de alguns vizinhos, como Welington Mendes de Souza e Renan Rosa dos Santos, de 24 e 25 anos respectivamente, para embalar, guardar e distribuir as drogas, em uma verdadeira rede.

Após denúncia de que o grupo tinha acabado de receber uma grande quantidade de drogas, a Policia Civil de Costa Rica armou uma operação que contou a participação das autoridades de Chapadão do Sul com cinco policiais, sendo três da Polícia Civil e dois da Policial Militar. Estavam presentes também os policiais militares de plantão, Sargentos Edson, Macedo, e uma grande equipe de Costa Rica e Chapadão do Sul, totalizando quinze policiais em seis viaturas.

O local da operação foi isolado, assim como as ruas ao lado. Na residência de Elisneida foram encontrados 75g de maconha, já separadas em 10 pacotes e 2 papelotes maiores. Na casa do vizinho Renan, foram descobertos 9 gramas de crack num frasco. Já Laila, filha de Elisneida estava em posse de crack e três munições de revólver calibre 38. Na casa do outro vizinho, Welington (de codinome Negão), foram encontrados 361 gramas de maconha divididos em 17 trouxas em sacos plásticos maiores. Todos os acusados foram encontrados na casa de Welington preparando a droga para ser vendida.

Os policias aprenderam além dos entorpecentes, dez celulares, um tablete, um notebook, carteiras de bolso, e alguns documentos de identidade. Na carteira de Renan tinha a quantia de R$ 25 (Vinte e cinco reais), no fundo da capinha do celular de Elisneida foi encontrado R$ 20 (Vinte reais) além de uma bolsa com uma e a quantia de R$ 300 (trezentos reais). Já Wellington tinha R$ 80 (Oitenta reais) em sua carteira.

Após a operação, todos foram deslocados para delegacia, juntamente com os produtos apreendidos.

Os acusados foram presos por Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Tráfico de drogas e estão a disposição da justiça para as considerações da lei.

Fonte e Fotos: MS TODO DIA

