O que gera obra é o respeito pelo dinheiro público, afirma Rosalin in Gestão

Referindo-se aos 18 meses à frente da Prefeitura Municipal de Figueirão, Rogério Rosalin (PSDB), afirmou que as obras da atual gestão, só foram possíveis, devido ao respeito pelo dinheiro público. Líder da Coligação Todos Por Figueirão, Rosalin confirmou seu compromisso com todas as secretarias e assumiu compromissos, ao assegurar, que um gestor sério e comprometido, consegue asfaltar pelo menos uma quadra do município, por mês. A proposta com os eleitores foi fechada nesta quarta-feira (31), em reunião no bairro Novo Horizonte.

Para centenas de eleitores, Rosalin afirmou que investir em infraestrutura é o básico que um gestor público tem que fazer. “A Prefeitura Municipal de Figueirão recebe cerca de R$ 1,5 milhão ao mês. Se economizarmos R$ 200 mil desse total, conseguiremos asfaltar pelo menos um quarteirão da cidade mensalmente, chegando ao fim do ano com uma cidade de cara nova”, ressaltou o candidato tucano, ao sinalizar que os custos com a pavimentação de uma quarteirão do município se aproxima dos R$ 100 mil.

Em seu discurso, Rosalin lembrou do impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. “Hoje se inicia uma nova política no Brasil, a esperança e a credibilidade, que todos nós esperamos do Governo Federal dá um grande passo., Isso já acontece em Figueirão desde que assumimos. Dedicamo-nos a um novo modelo de gestão pública, com mais respeito à população”, pontua. Ele também lembrou de políticos inexperientes. “Quando verificamos um problema, conseguimos diagnosticar o início, meio e o fim, e ainda atingimos a solução, porque apenas apontar, é uma tarefa para os inexperientes”.

O candidato a vice-prefeito, Fernando Martins, agradeceu a Coligação Todos Por Figueirão, formada pelo PSDB, PR, PROS, PSB, PSC, SD. “A organização do grupo já mostra a eficiência para quando assumirmos mais uma vez a prefeitura. Existe uma harmonia neste palanque, que deve ser levada em consideração. São pessoas de credibilidade que prezam pela excelência na saúde, na educação, e que acabaram com as obras paradas”.

Em outra reunião, na casa do candidato a vereador, Milton Tigrão, Rosalin foi questionado por moradores a respeito do lixão no município, e foi enfático, ao descartar a ideia de um ambiente para armazenar resíduos na cidade.

“Vamos implantar a coleta seletiva, orientando a população, e vamos montar uma cooperativa de reciclagem. Lixo orgânico irá para um aterro sanitário, de uma cidade vizinha.

A próxima reunião com a Coligação Todos Por Figueirão, será neste domingo (4), a partir das 18h, no Bairro Nova Conquista, Rua Presidente Getúlio Vargas.

Fonte: Assessoria

