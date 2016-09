Investigadores flagram menores com moto furtada no Detran de Chapadão do Sul

Na tarde desta quinta-feira, 01 de setembro, investigadores da Polícia Civil de Paraíso das Águas trafegavam pela rodovia BR 060, para uma reunião com o Delegado de Chapadão do Sul.

Quando estavam em frente ao trevo de acesso à MS-425, conhecida como estrada da IACO, avistaram dois jovens retirando uma moto de dentro de uma plantação de sorgo.

Foram os jovens abordados pelos policiais e constataram que a moto era fruto de furto do pátio do Detran/MS de Chapadão do Sul.

Os dois estavam em uma outra moto e disseram que vinham de Camapuã e ao passarem pela rodovia avistaram parte da moto na lavoura de sorgo e decidiram por levar o veículo a Chapadão do Sul.

Um dos jovens, o motociclista estava sem os seus documentos pessoais e da moto. Ele afirmou teria ido até Camapuã para receber uma conta e levou o amigo junto, um menor de idade. O menino de 16 anos igualmente estava sem documentos.

A suspeita é que os dois jovens estariam tentando resgatar a moto que teria sido abandonada após o furto. Os dois apreendidos são moradores em Chapadão do Sul.

Por coincidência, durante a abordagem dos jovens, passava pelo local uma caminhonete da Perícia da Polícia Civil, que acabou sendo usada para transportar as duas motos até a Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul.

Segundo os investigadores, nos últimos dois meses vem ocorrendo furtos de motos do pátio do Detran/MS. O local estaria sem iluminação suficiente e sem vigia noturno.

Fonte: Jovemsulnews

Comentários