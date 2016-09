Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Este é um ótimo período para tratar com pessoas de alta posição, personalidades governamentais e administrativas. Lucrará nos negócios relacionados com navegação, no comércio de atacado ou em grande escala.

TOURO – Momento em que enfrentará algumas oposições e dificuldades impostas por parentes, familiares e vizinhos. Não se preocupe, pois com autoconfiança e inteligência sairá vencedor. Bom ao casamento.

GÊMEOS – Evite, neste período, qualquer ação, que possa afetar seu equilíbrio nervoso. Por outro lado, sua saúde melhorará totalmente, suas chances de sucesso geral também serão evidentes. Pode viajar que será bem sucedido.

CÂNCER – Excelente fase para tratar com agricultores, agropecuários, feirantes e agrônomos. Terá sucesso nos negócios imobiliários e muito poderá progredir, profissionalmente. Fluxo neutro.

LEÃO – Êxito e ótimos lucros, no comércio e na indústria de líquidos, de modo geral, e de produtos químicos para a lavoura e a veterinária. Todavia, terá algumas dificuldades, mas, se agir com otimismo e inteligência, sair-se-á bem.

VIRGEM – Período em que haverá disputas, dificuldades, que só serão abatidas com muito otimismo e força de vontade. Evite os perigos de acidentes de trânsito, a precipitação nos negócios e discussões no campo profissional.

LIBRA – Este é um bom período do ano para você levar avante negócios e empreendimentos. Os presságios para esta fase são mais promissores para empréstimos, realização de negócios lucrativos, compra e venda de objetos e imóveis.

ESCORPIÃO – Procure compreender o seu valor profissional, relacionando-o ao bem que poderá causar ao seu semelhante no futuro. Leia mais penetre nas coisas para realmente melhorar e valorizar o seu intelecto e sua personalidade.

SAGITÁRIO – Melhora de saúde e das chances de sucesso geral. Aja com inteligência e com perícia que conseguirá chegar onde pretende nesta fase. Êxito pessoal, social, elevação do caráter e felicidade íntima e amorosa.

CAPRICÓRNIO – Período positivo que o beneficiará muito e de modo decisivo. Notícias agradáveis. Não de crédito a rumores e boatos que possam surgir. Data positiva para fazer mudanças ou viajar.

AQUÁRIO – Com prudência e reserva você chegará onde deseja. Propício no plano profissional, financeiro e amoroso. Fase favorável para jogos, loteria sorteios e casamento. Grandes projetos e realizações. Pessoas estranhas poderão ser úteis

PEIXES – Alguma prudência é bastante aconselhável, uma vez que afastará a possibilidade de se perder em pequenos negócios ou assuntos, principalmente se não aniversariou. Influências benéficas.

