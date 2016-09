GOVERNADOR entra na campanha e pede voto para João Carlos Krug. Azambuja quer retribuir expressiva votação que teve em Chapadão do Sul

O candidato a prefeito de Chapadão do Sul pela coligação “Confiança e Trabalho por Chapadão”, João Carlos Krug, gravou áudio com o governador Reinaldo Azambuja que entra definitivamente na campanha. Na peça publicitária Azambuja pede voto para Krug e estabelece objetivos comuns entre a Governadoria e o município com um programa de governo que pretende agilizar as demandas dos dois representantes do mesmo partido. Durante o encontro foi agendada a visita do governador que confirmou uma visita para participar do “corpo de corpo” com os eleitores na campanha tucana pelos bairros da cidade. Segundo ele somente estabelecendo parcerias com os municípios que o estado também cresce.

No lançamento da campanha de João Carlos Krug e João Buzoli o governador não pode comparecer por problemas de agenda mas enviou os deputados Beto Pereira e Felipe Orro para falar pela Governadoria com a população de Chapadão do Sul. A candidatura de Krug foi uma posta pessoal de Reinaldo Azambuja que tinha outros nomes no município. A capacidade administrativa, gerencial e a experiência do tucano pesaram favoráveis a decisão do governador.

Reinaldo Azambuja também destacou que está na hora de retribuir pessoalmente pela expressiva votação obtida em Chapadão do Sul na vitória contra o petista Delcídio do Amaral que era muito forte na época. O governador criou identificação pessoal e política com o município que o ajudou a chegar à Governadoria. Durante o lançamento da candidatura de Krug os deputados destacaram que sua eleição será a “ volta do alto astral na cidade”. (Assessoria de Comunicação)

