Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Giovane repreende Juliana por tê-lo beijado. Bárbara namora Gabriel. Joana é contratada na Forma. Juliana não gosta de saber que Lucas trabalhará na academia. Bárbara manda Nanda chamar a atenção de Jéssica. Juliana afirma a Martinha que irá namorar Giovane. Jabá arma para Artur e Dodô. Nanda finge brigar com Jéssica na frente de Bárbara. Tânia é convocada para ir ao Dom Fernão. Rômulo pensa em chamar Jorjão para treinar boxe com ele. Nanda dá um ultimato a Rômulo. Tânia encontra Ricardo no Dom Fernão. Joana fica sem reação ao encontrar Caio.

SOL NASCENTE

César descobre que Alice será sua colega no curso de pós-graduação. Hirô finge estar feliz com a viagem de Alice. César expulsa Sirlene de seu apartamento. Paula se insinua para Mario. Geppina vê Gaetano ser gentil com Lenita e arma uma confusão na padaria. Vittorio encontra fotos de Beatriz e sofre ao lembrar de seus momentos com ela. Geppina e Gaetano discutem e a família tenta acalmar o casal. Alice e Mario passam o dia juntos. Ralf revela a Mario que teve um romance com Alice.

HAJA CORAÇÃO

Camila tenta fugir ao ver que está sozinha com Giovanni no iate. Apolo não gosta do comportamento de Tamara. Aparício pede ajuda a Bruna para impedir que Fedora assuma a presidência da empresa. Camila assiste ao vídeo gravado por Aparício, incentivando a sobrinha a ficar com Giovanni. Camila beija Giovanni. Bruna e Enéas descobrem que Aparício ajudou Giovanni a viajar com Camila. Carol pede que Apolo assine a alta de Bia. Apolo supera Tamara e conquista melhor posição para a corrida. Rodrigo e Beto auxiliam Francesca e Tancinha na abertura de uma cantina. Apolo pergunta a Carol o que aconteceu com Afonso. Camila questiona Giovanni sobre sua companhia no cinema.

VELHO CHICO

Tereza discute com Carlos. Cícero incentiva Afrânio a enfrentar o genro. Afrânio confronta Carlos. Tereza consegue mais uma venda para a cooperativa. Os pequenos produtores agradecem a Miguel e Olívia pelas entregas no mercado. Lucas leva Isabel, Piedade e Luzia até a Associação das Rendeiras. Afrânio tenta se entender com Iolanda. Encarnação manda Cícero acompanhar os passos de Carlos. Bento enfrenta Carlos durante o discurso dele na praça de Grotas.

JUSTIÇA

Maurício lembra de Beatriz (Marjorie Estiano) e sente raiva ao olhar a foto de Antenor. Kellen ensina como Mayara/Suzy, Tânia (Mayara Millane), Lóvi, Kika (Mohana Uchoa) e Ariel (Mariah Teixeira) devem se portar na boate. Antenor se encontra com Celso e Maurício. Kellen prepara Mayara/Suzy para Antenor. Celso se esconde no quiosque ao ver Douglas chegar. O contraventor lembra do dia em que conheceu Douglas e Kellen. Maurício leva dinheiro até o iate de Antenor. Antenor tenta convencer Heitor a abafar o caso de Téo e Vanessa. Kellen estranha a atitude de Mayara/Suzy. Lucy (Fernanda Vianna) entrevista Vânia (Drica Moraes). Maurício presenteia Antenor com helicóptero. Kellen manda Mayara/Suzy pegar um número de telefone no celular de Antenor. Téo visita Vanessa.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Moharidas está no hospital. Coral tem medo do que o senhor possa contar a Victor Manuel, por isso deseja que ele morra. Coral e Hernan estão tramando para manter Estrela e Victor Manuel afastados, mas não contavam que Oriana agora é aliada de Estrela. Victor Manuel e Hernan discutem em um restaurante. Arrependido, Santos volta com Oriana e pede perdão por tê-la feito sofrer tanto. Moharidas revela que viu Catalina com Leon. Ele grita que a filha deve deixar de ver Leon, pois é uma pessoa muito má. Em Praia Escondida, um advogado vai processar Salvador para que ele seja obrigado a devolver o filho a Helena. Finalmente, Helena recebe uma intimação para comparecer ao juizado.Ela fica nervosa, pois sabe que é a última possibilidade para recuperar seu bebê. Tilico está muito triste porque sua mãe não o ama. Ele diz que queria que Estrelinha fosse sua mãe. Estrela segue empenhada em fazer Victor Manuel pagar por cada lágrima que a fez derrubar.

ABISMO DE PAIXÃO

Paloma e Henrique comentam com Gael que se casarão. Gael lembra a Paloma que ela o ama, mas Paloma responde que ela não é importante para ele, e por isso ela tem o direito de ser feliz com outra pessoa. Carmem visita Ramiro no hospital e, chorando, pede que ele não morra. Ingrid pede a Edmundo que deixe Ramiro morrer, para que assim ela possa viver tranquila. Edmundo se nega a fazê-lo.

A GATA

Jacira diz a Domenico que ele é um homem mau, que não entende que existem coisas que o dinheiro não compra. Silencioso se comove ao saber da situação de Esmeralda e diz a Damião que lhe dará dinheiro para que ele a ajude. Esmeralda se surpreende e fica muito grata a ajuda do Silencioso. Esmeralda chora quando Damião diz que seu casamento foi anulado e que agora é como se nunca tivesse se casado. Ela responde que não colocará o sobrenome de Paulo em seus filhos. Damião diz a Silencioso que Esmeralda está muito agradecida a ele, tanto que deseja conhecê-lo. Silencioso responde que tudo a seu tempo. Damião diz a sua mãe que eles irão morar na mansão do Silencioso, como seus empregados. Mercedes responde que deseja sair do lixão, mas para um lugar que seja deles, pois de favor prefere continuar ali. Paulo tem febre e se sente muito mal. O Silencioso mostra a Damião a mansão que irá comprar. Mariano diz a Lorena que seus vizinhos se mudaram, e certamente os novos moradores devem ser gente muito rica. Ela se surpreende quando descobre que o novo vizinho será o Silencioso. O Silencioso diz a Mercedes que durante o tempo que esteve preso não precisou de nada, mas agora que está livre, quer vingança e não confia em ninguém mais que nela e em Damião. Mercedes acaba aceitando morar na mansão do Silencioso. Paulo está no hospital com pneumonia e delira com Esmeralda. Dona Rita entrega a Esmeralda os pertences de sua mãe e uma fotografia. Esmeralda pergunta se seu pai está vivo. Rita diz que acredita que ele esteja morto. Damião e Mercedes dizem a Esmeralda que vão embora do bairro. Damião diz que isso não quer dizer que ele a vai abandoná-la. Garrancho usa Inês para paquerar alguns homens e depois roubá-los. Paulo agradece Mônica por ter feito uma viagem para visitá-lo, por ele estar doente. Dona Rita trata de convencer Esmeralda a aceitar casar-se com Domenico. Ela responde que jamais aceitará se casar com esse homem. O Silencioso diz a Damião que devem descobrir o paradeiro do homem que o mandou para a prisão. Esmeralda, triste, tenta conseguir algum dinheiro para comprar leite para seus bebês.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Mateus, Sabrina e Dóris tiram Omar do buraco. Nina e Fiorina conversam e decidem tentar se entender melhor para recuperar o casamento de Pedro e Helena. As duas decidem ser amigas. Rebeca descobre que Isabela mentiu sobre estar doente. O personal trainer vai embora com o fim do contrato e Meire terá que terminar sua missão de emagrecer sozinha. Téo, Manuela e Rebeca voltam para o vilarejo. Isabela pergunta para Marina se ela acha que Téo realmente gosta dela.

NOVELA DA BAND

SILA

Boran vai buscar Sila na praia e esclarece toda a situação. Sila se acalma e diz que gostaria que Boran tivesse contado tudo a ela. Bedar descobre que precisa ser operada mas ela se recusa a fazer a cirurgia.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Loreto está surpreso diante do pedido de Almeida para casar Maria Isabel com Miguel. Átila orienta Miguel a se conformar e casar com Maria Isabel. Miguel desconfia e pergunta o que fez mudar de ideia. Miguel diz a Átila que foi enganado mais uma vez. Sapião promete a Juliana que vai encontrar Osório na mata. Catarina encontra Miguel e diz que tem uma pasta com documentos que pode ajudá-lo. Urraca propõe a Nestor e Irani que Belezinha vá até sua residência tomar aulas de nobreza. Maria Isabel pede ajuda a Esméria com vestido novamente. Teresa revela a Juliana que está confusa com a gravidez no momento em que Guilherme se reaproximou. Miguel está decepcionado diante de Catarina e os documentos. Miguel comenta com Catarina que precisa comprar a liberdade de Juliana e comove Catarina. Loreto diz a Miguel que não tem como escapar de se casar com Maria Isabel. Dália e outras florzinhas levam o homem para a câmara e na ausência de Loreto pedem ao soldado que prenda o agressor ou o mande para bem longe da vila. Átila conversa com Filipa sobre a saúde de Quintiliano e aproveita para não desperdiçar o que sente um pelo outro e se casarem. Quintiliano mexe um pouco a mão, mas ninguém percebe. Sapião revela a Urraca que Maria Isabel está grávida de Miguel. Maria Isabel serve duas taças de vinho e entrega uma a Almeida e brindam vitória. Miguel entra revoltado e diz a Maria Isabel que jamais se casará com ela. Miguel pede a tia Joaquina que peça pra Juliana se encontrar com ele no local que ela quiser. Tito Pardo revela a Miguel que Osório está solto na mata. Juliana tem um pesadelo com Osório. Esméria busca Juliana e diz que Maria Isabel quer falar com ela. Esméria tranca Juliana no quarto. Miguel recebe um bilhete falso de encontro com Juliana na capela. Maria Isabel está vestida de noiva e aguarda perto do altar. Beatrice com ela. Loreto entra com os soldados e o pároco.

A TERRA PROMETIDA

No deserto, uma mulher com aparência de beduína avista Quemuel desmaiado e vai até ele. Ela pega um pouco de água e lhe oferece. Quemuel se surpreende ao notar quem é a mulher. Grok vai até a masmorra e avisa que chegou a hora do sacrifício dos hebreus. Pedael cai na armadilha dos filhos e diz ter condição de conquistar Neziá. Chaia conversa com Zaqueu e fala sobre a conversa que teve com Tobias. Acã procura Zaqueu e o ameaça. O vilão diz achar bom que o rapaz não tenha comentado nada com Josué sobre a desconfiança de sua fidelidade. Jéssica se mostra arrependida por ter terminado o noivado com Salmon. Tobias e Uzi são levados para o sacrifício. No caminho, Tobias consegue arrebentar a corda e se solta. Ele desarma um soldado e começa a lutar com os outros oficiais. Marek e Kalesi ficam impressionados com a agressividade do hebreu. Muitos soldados chegam e Tobias finalmente é imobilizado. Uzi ora a Deus. Kalu diz temer a prisão de Nobá. Léia aconselha Samara a seguir Aruna. Quemuel é amparado pela mulher misteriosa. Nobá decide deixar o esconderijo usando um capuz. Na praça central de Jericó, Marek e Kalesi dão início ao sacrifício dos hebreus. Merodaque invoca os deuses pagãos. Uzi ora a Deus. Marek avisa que poupará a vida de Tobias momentaneamente. O rei diz que apenas Uzi será morto no sacrifício. Tibar e Sandor percebem a presença de Raabe na multidão. Elói conversa com Josué e diz ter visto o líder beijar Aruna. Samara tenta sondar a irmã de criação. Finéias conversa com Eleazar sobre o ciúme de Samara. Zaqueu procura Salmon e diz estar desconfiando da lealdade de Acã. Melquias chega e eles disfarçam. Quemuel conversa com a mulher misteriosa e pensa que está morto. Raabe se emociona ao encontrar Nobá em meio à multidão. Tibar aparece e o menino foge sem ser notado. Diante de todos, Uzi é executado por Merodaque. No acampamento, Josué pede forças ao Senhor. Léia diz para Samara jamais confiar em Aruna. Elas decidem procurar pela moça. Léia se emociona ao se deparar com Quemuel deitado sobre uma maca em frente a sua tenda. Gibar dispensa Acsa e diz ter um compromisso. Na masmorra de Jericó, Zuma tenta confortar Tobias. Marek e Kalesi comemoram o sacrifício. O rei ordena que Sandor traga Tobias para uma luta comemorativa. Tibar diz para o filho continuar obedecendo o soberano. Raabe pede para Milah preparar mais comida. Nobá desabafa com Kalu e reclama da vida que está levando. Quemuel conta sobre o corrido no deserto. Samara estranha a aproximação entre Josué e Aruna. Rune ameaça Maquir e manda ele deixar Livana em paz. Haniel estranha a conversa do filho com Rune. Marek diz para Tobias lutar em troca da própria vida. Josué pede para Elói não dizer nada a ninguém sobre o que viu. Para divertir Marek, Tobias luta contra dois gladiadores. Quemuel sonha com a mulher misteriosa e acorda assustado. Ele conta para Léia que foi salvo por Yana, a verdadeira mãe de Aruna. Léia explode de raiva e diz que Yana está morta. Aruna chega e pergunta quem está morta.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários