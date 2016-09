Colégio Atenas de Chapadão do Sul recebe prêmio de reconhecimento em SP

No dia 26 de agosto, Fábio Nogueirol dos Santos e Ivan Tresman participaram em São Paulo da Convenção OLEM 2016 – “Transformando Horizontes”, do programa O Líder Em Mim, com a participação especial da Muriel Summers, diretora da A.B.Combs – EUA.

Na ocasião, estiveram reunidos mais de quatrocentas pessoas representando suas escolas. Houve participação em palestras, relatórios, titulações, premiações e projeções audaciosas dos palestrantes, que deixaram todos atentos a cada detalhe, afinal estavam investindo em conta bancária emocional de uma forma racional – lógica.

O motivo mais gratificante desta convenção foi que, entre 600 (seiscentas) práticas pedagógicas que estavam concorrendo, o Colégio Atenas de Chapadão do Sul foi escolhido para “Receber o prêmio de Reconhecimento das Melhores Práticas”, com a introdução do Hábito 3 – Faça primeiro o mais importante, que faz parte do fantástico programa de liderança adotado pela escola a partir deste ano.

O Professor de Filosofia, Ivan Tresman, contou a “Parábola do Lápis”, mostrando que ser honesto e fazer as coisas certas, aprender a lidar primeiro com as coisas mais importantes e não desperdiçar tempo com atividades menos importantes, significa estabelecer prioridades e a partir de uma agenda bem elaborada, atingir as metas. Agindo assim, será disciplinado e organizado.

O Colégio Atenas foi a única escola pequena do interior a ganhar o prêmio. Motivo de muita alegria pois entendemos que estamos no caminho certo, com premiação após apenas seis meses do programa. O que nos motiva ainda mais a continuar lutando pela prática dos sete hábitos, pois eles farão de nós, dos nossos alunos e de todos os envolvidos, pessoas melhores a contribuir para um mundo melhor.

Fonte: Ivan Geraldo Tresman (Colégio Atenas)

