Campeonato Intermunicipal de futebol 7 society chega na fase quartas de final com jogos neste final de semana

Após muita disputa em campo e grandes jogos, o IV Campeonato Intermunicipal de Futebol 7 Society inicia nesta sexta-feira, 02, a disputa dos jogos válidos pela fase quartas de final.

A Secretaria de Cultura e Esporte, organizadadora da competição, confirmou que as partidas acontecerão nesta final de semana. Apenas poderão ser adiadas em função das chuvas.

Sexta-feira, 02 de setembro, acontecerão dois jogos a partir das 19 horas no campo de society do Ginásio de Esportes.

1º Jogo: Valencia F.C. X Fazenda Carazinho;

2º Jogo: Chap. Peças / Construções Rodrigues / Tradição Gaucha X Coringa F. C. / Total Seguros / Con. Silva.

No sábado, dia 03, serão mais dois jogos, a partir das 15 horas, no campo do Clube Recreativo Paineiras.

1º Jogo: Quantum Engenharia e Arquitetura X Santos F.C.

2º Jogo: Balança Brasil / Elco Eletrecidade x Resenha FuteVôlei

A fase quartas de final prossegue no domingo, com outras duas partidas, logo pela manhã, a partir das 08 horas, no campo society da ASPUMCS.

1º Jogo: Agropantanal X LS Serviços

2º Jogo: Serralheria Mirim / Farmais X Horizonte Corretora

Ùltima rodada

Na noite desta quinta-feira, no Campo do Ginásio Municipal Carlos Archilla aconteceu a última rodada da primeira fase, com os seguintes resultados:

1º Jogo: Balança Brasil / Elco Eletricidade 03 X 01 Construbase / DSL Trasmportes

2º Jogo: LS Serviços 03X 06 Serralheria Mirim / +Farmais

Assecom PMCS

