Caminhoneiro é feito refém por dez horas por dupla armada com revólver próximo a Cassilândia

Um caminhoneiro, de 41 anos foi feito refém na noite desta quinta-feira (01), em Paranaíba, depois de estacionar o caminhão que conduzia para descansar.

A vítima disse aos policiais, que por volta das 23 horas desta quinta-feira, ao parar para descansar perto de um restaurante na BR-158, uma dupla armada teria entrado no caminhão e anunciado o assalto, colocando a vítima deitada na cama do veículo com o rosto coberto para não serem identificados.

Ainda segundo o caminhoneiro, depois de algum tempo foi retirado do caminhão e colocado em outro veículo, que não soube dizer o modelo. Um dos autores fez diversas ligações e em uma delas teria afirmado, “Deu certo é o caminhão que a gente procura”.

Logo pela manhã desta sexta-feira (2), o autor teria recebido uma ligação afirmando que a vítima poderia ser liberada. O caminhoneiro foi liberado em uma estrada próximo a cidade de Lagoa Santa, Goiás.

A vítima teria ficado em poder dos bandidos por aproximadamente dez horas. O caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma.

Midia Max

Comentários