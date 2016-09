Ap. Taboado :Trabalho conjunto da polícia termina com a prisão do tio que matou o sobrinho na vila Barbosa.

No Ultimo dia 31, na cidade de Aparecida do Taboado (MS), ocorreu a morte de EDIVÂNIO DA SILVA VIANA (29 anos). A vítima faleceu em decorrência de vários golpes desferidos com uma haste de metal. Nos primeiros momentos, a Polícia Militar foi comunicada dos fatos e não se sabia quem era o autor do crime.

Policiais Civis e Policiais Militares de Aparecida do Taboado (MS) passaram a trabalhar no caso e se descobriu que o autor era S.S.L. (49 anos). Foram feitas diligências na cidade de Aparecida do Taboado (MS) visando sua localização e o autor não foi localizado. A POLÍCIA CIVIL de Aparecida do Taboado (MS) solicitou a Prisão de S.S.L., sendo que o Ministério Público Estadual deu parecer favorável e o Poder Judiciário expediu o competente Mandado de Prisão.

Investigações feitas pelo Setor de Investigações de Aparecida do Taboado (MS) e Paranaíba (MS) indicavam que o autor tinha se evadido para a cidade de Araçatuba (SP), onde o autor tem um irmão. Policiais Civis de Aparecida do Taboado (MS) solicitaram o apoio de Policiais Militares de ARAÇATUBA (SP), os quais foram até as imediações do endereço do irmão do autor, oportunidade em que conseguiram prendê-lo. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Araçatuba (SP). Policiais Civis de Aparecida do Taboado (MS) já foram até a cidade paulista e escoltaram o autor para a Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado (MS). Ele foi ouvido e alegou que realmente se envolveu em uma briga com a vítima. Não serão passados maiores detalhes por enquanto, para não atrapalhar as investigações. Informações da Policia Civil

