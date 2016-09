Alto Taquari está no topo dos municípios com maior crescimento do Índice Base de ICMS em 2016

Foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, do dia 26 de agosto, a Portaria Nº 162/2016 da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (Sefaz), que divulga os índices percentuais definitivos de participação dos municípios mato-grossenses no produto da arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços).

Clique aqui e veja a portaria (http://goo.gl/qbC6k6)

A Portaria destaca Alto Taquari (MT) como o município com o maior crescimento do Índice Base de ICMS do ano de 2016.

De acordo com a Sefaz, o último relatório de variação dos índices, do exercício 2016, apontou Alto Taquari com 24,66% de crescimento econômico no ano de 2016. Ou seja, o melhor resultado entre todos os municípios de Mato Grosso. Em vias de comparação, nosso vizinho, Alto Araguaia (MT), é o município com o pior desempenho de todo o estado, com decréscimo de -41,47%.

No V.A (Valor Agregado), Alto Taquari deu um salto de R$ 679 milhões (R$ 679.366.039,45) para 1,5 bilhão (R$ 1.520.911.973,93), configurando o maior crescimento do estado de Mato Grosso.

Trabalho e efetividade

Alto Taquari, cidade de 9.674 habitantes, disporá de um índice de 1.14 para ser gerido no ano de 2017. Um feito que chama muita atenção, já que cidades como Rondonópolis, por exemplo, com 215.320 habitantes, contará com índice de apenas 7.75.

O prefeito de Alto Taquari, Maurício Joel de Sá, atribui o sucesso ao excelente crescimento econômico do município e à efetividade da empresa responsável pela análise do valor anual do município, juntamente com a Superintendência de Tributos e Fiscalização.

“Toda nossa equipe, em parceria com o pessoal responsável pela análise do V.A do município, estão de parabéns. Conseguimos recuperar alguns valores acrescidos ao desenvolvimento, resultando neste importante ganho, o qual estará disponível ao próximo gestor, em 2017”, afirma De Sá.

