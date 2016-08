Motorista de ambulância se envolve em acidente e mata paciente

Acidente envolvendo ambulância do município de Bonito acabou na morte da paciente Julica Aparecida Rodrigues, 75 anos. O motorista, de 48 anos, foi socorrido com traumatismo craniano e a filha que acompanhava Julica, também de 48 anos, fraturou costelas. O Peugeot Boxer que era ocupado pelas vítimas bateu contra árvore, por volta das 21h50min de ontem, na rotatória de acesso às cidades de Bonito e Guia Lopes, na MS-382.

No Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil sobre o fato não consta a circunstância do acidente, nem para onde a idosa que acabou não resistindo aos ferimentos era levada. No cenário da colisão, conforme declarações policiais, observou-se que o veículo tipo Van havia batido em árvore à margem da rodovia.

O motorista estava no banco da frente com corte na cabeça e inconsciente, a filha de Julica sentada na porta lateral do compartimento de transporte a pacientes reclamando de dores no tórax e a mãe dela caída morta, atrás.

Os dois sobreviventes foram levados à Santa Casa de Campo Grande e o corpo de Julica transladado à cidade de Jardim. A reportagem tentou mais informações na delegacia de Bonito, contudo investigador disse que a delegada falaria sobre o caso depois das 9h.

