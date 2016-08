Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Não é um momento totalmente favorável para tratar de assunto amoroso. Mas, muito bom para entabular negócios e obter novos conhecimentos profissionais, para serem postos em prática brevemente.

TOURO – Boa fase para tratar de assuntos financeiros e questões relacionadas com a justiça. Todavia, seja cortês e procure medir bem as palavras, ao falar com as pessoas do seu círculo social. Aguarde notícias boas através de telegrama, carta ou visita de uma pessoa inesperada.

GÊMEOS – Excelente momento para as experiências psíquicas e para desvendar segredos de muita importância ao seu progresso. Contudo, tome cuidado ao nadar ou praticar qualquer esporte aquático. Cuide da sua saúde. Não viaje.

CÂNCER – Suas boas qualidades e habilidades influenciarão de maneira benéfica, pessoas importantes para você, principalmente se estas forem pessoas amigas. O trabalho, as empresas e o amor estão em bom aspecto.

LEÃO – Evite desavenças, questões e desarmonias na vida doméstica. Por outro lado, terá sucesso nos negócios relacionados com minas, construção e com metais de um modo geral e será bem sucedido profissionalmente.

VIRGEM – Você deverá evitar discussão, atritos e disputas com autoridades, com pessoas de boa disposição e com seus inimigos declarados e rivais. Por outro lado, o período promete êxito em novas associações e no trabalho.

LIBRA – Momento favorável para reencontrar com os amigos de trabalho, com os familiares e com a pessoa amada. O sucesso profissional, bem como as novas empresas e empreendimentos será evidente.

ESCORPIÃO – Não deixe que invejosos e incapacitados estraguem sua paz no lar e no trabalho principalmente. Analise as pessoas, e só de crédito aquelas que realmente humanas e honestas. Tranquilidade com a pessoa amada. Saúde estável.

SAGITÁRIO – Sua energia atual, aliada a sua persistência, poderá lhe proporcionar vantagens reais. Evite depender dos demais tomando suas próprias iniciativas. Até amanhã, estará no melhor período para apostar nos jogos ou loterias.

CAPRICÓRNIO – Fluxos excelentes para tratar de negócios novos. Submeta-se a testes psicológicos, aprimore seus conhecimentos por que o planeta Júpiter lhe favorece. Seu bom gosto estará apurado, impulsionando você a mudar seu estilo de roupas e até de comportamento.

AQUÁRIO – Momento em que pela influência e colaboração dos amigos, vizinhos e dos superiores poderá realizar seus desejos. Ótimo para o amor. Tudo que fizer refletirá sobre a família.

PEIXES – Está benéfica influência atingirá diretamente sua capacidade mental, dando mais disposição para entabular e pensar nas novas empresas e especulações que pretende realizar. Favorável à loteria e a sorteios.

Comentários