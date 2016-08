Em oito meses, já foram 11 mortes na MS 306 entre Chapadão do Sul e Cassilândia

A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PRME) revelou o impressionante número de acidentes e mortes que ocorreram na MS-306, e isso apenas no trecho que liga Cassilândia à UEMS e ao município de Chapadão do Sul. Segundo a PRME, do começo do ano até agora, já foram registrados 41 acidentes e 11 mortes na via estadual.

A Rodovia tem um fluxo diário acima de 800 carretas e cerca de 500 veículos de pequeno e media porte.

Construída na década de 80, o asfalto já passou apenas por dois recapeamentos e, diversos serviços tapa buraco (24horas).

No período de chuva, a rodovia tem determinados trechos, que quase é impossível de trafegar devido as enormes crateras que se formam.

Todos esses fatores, aliados ao excesso de velocidades, são os principais causadores das mortes e, milhares de carros danificados, devido a colisão com os buracos.

Preocupados com a situação cerca de 200 manifestantes representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sessão Cassilândia, da Associação Comercial da cidade e do Sindicato Rural, bem como os estudantes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), realizaram o bloqueio das respectivas estradas no intuito de reivindicar melhorias, dentre elas a instalação de placas de sinalização, a construção de acostamentos, a implantação de redutores de velocidade e os tapa-buracos.

Esse fato chamou a atenção de toda a imprensa do estado e estava agendado a visita do Secretário de Obras do estado na cidade, mas, o mal tempo impediu o pouso do avião.

Comentários