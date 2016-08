Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana garante que não desistirá de encontrar o pai. Juliana gosta do desenho de Lucas. Rômulo pede um prazo maior para pagar a dívida na academia. Jéssica avisa a Nanda que ela será entrevistada por Bárbara. Tânia dá um vestido de Carmem para Joana usar na entrevista de emprego. Nanda é contratada por Bárbara. Ricardo e Caio jogam contra Gabriel e Giovane. Artur e Dodô tentam invadir a sede do MOFO. Todos na academia veem o jogo entre as duplas de vôlei. Juliana apresenta Júnior para Caio. Juliana beija Giovane. Ricardo reconhece Joana e a surpreende.

SOL NASCENTE

Nesta quinta-feira, 1º de setembro não haverá exibição de ‘Sol Nascente’, devido ao jogo da seleção brasileira de futebol.

HAJA CORAÇÃO

Apolo diz a Shirlei que não conseguirá viver sem Tancinha. Aparício incentiva Giovanni a encontrar Camila em Angra. Francesca e Tancinha comemoram ao saber que Shirlei está namorando Felipe. Beto se prontifica a ajudar Francesca e Tancinha a abrirem um restaurante. Carol fica nervosa quando o médico diz que precisa de alguém maior de idade para assinar a alta de Bia. Camila se assusta ao ver Giovanni no iate em que Aparício mandou que ela embarcasse.

VELHO CHICO

Olívia estranha o jeito que Luzia fala de Carlos. Santo se preocupa com Tereza. Carlos exige de Afrânio o posto de coronel Saruê. Dalva pede para Cícero ir embora com ela. Martim enfrenta Carlos. Afrânio diz a Encarnação que não quer mais ser coronel. Carlos intimida o prefeito Raimundo. Carlos e Santo se enfrentam na rua. Iolanda afirma a Encarnação que não vai ajudar Afrânio. Carlos flagra Tereza em seu quarto.

JUSTIÇA

Débora diz a Marcelo que Rose pode encontrar o homem que a violentou. Rose visita o túmulo de sua mãe. Celso chama Rose para trabalhar no seu quiosque da praia. Celso namora Rose e ignora o telefonema de Kellen. Rose conta para Heitor por que não conseguiu fazer sua matrícula na faculdade e tenta reaver a vaga. Rose vê Douglas na universidade e se esconde com Débora. Marcelo discute com Rose e Débora apoia a amiga. Kellen sente ciúmes de Rose. Kellen procura Rose. Marcelo diz a Débora que deseja adotar um filho. Débora descobre que outra menina foi violentada pelo mesmo homem e toma a decisão de fazer um retrato falado do criminoso.

NOVELAS DO SBT

MAR DE AMOR

Esperança se desespera quando Leon ameaça tirar sua filha. Aurora tenta tranquilizar a filha, dizendo que todos eles estarão a par das necessidades dela e da pequena Maria do Mar. Oriana diz a Estrela que esse jogo de fazer ciúmes em Victor Manuel pode se tornar algo muito perigoso. Victor Manuel e Mercedes jantam em um restaurante onde também está Leon, que aproveita para tirar fotos do “casal” em situações que podem parecer comprometedoras. Ele envia as imagens a Coral. Coral, por sua vez, faz com que as fotos cheguem a Estrela, que sofre em ver Victor beijando outra mulher. Suspeitando de algo, Moharidas segue Coral e vê quando ela se encontra com Leon. Em seguida eles se beijam. Moharidas vai reclamar com Leon, mas o vilão o agride e o ancião cai desmaiado. Oswaldo examina Moharidas e identifica um pré-infarto. Coral lamenta por Moharidas não ter morrido. Guilhermo vai a barraca de Carmita e a informa que não descansará até que a filha de Helena seja devolvida a ela. Victor Manuel tenta explicar a Estrela porque estava com a enfermeira, mas ela não dá atenção.

ABISMO DE PAIXÃO

Almerinda reclama com Horário por ele ter tentando matar Ramiro. Horácio nega. Gael pede ao Padre Lupe que permita que Ingrid durma em sua casa, já que por sua segurança, não pode voltar para a fazenda de Ramiro. Padre Lupe suplica para que Gael desista de seu casamento com Elisa, já que isso não é o correto a se fazer.

A GATA

O senhor Velasco se preocupa ao ver Esmeralda no chão a leva ao hospital. Paulo diz a Henry que Mônica é uma mulher excepcional e merece ser amada, por tanto, talvez ele possa esquecer Esmeralda em seus braços. Jacira diz a Mercedes que Esmeralda vai ter gêmeos. O diretor do presídio apresenta o advogado Osório ao Silencioso, que o encarrega de encontrar sua filha. Damião diz a sua mãe que foi uma benção encontrar se com Fernando Santa Cruz. O Silencioso, por fim, fica em liberdade e Damião o espera na saída. Augusto diz a Lorena que o momento que tanto temiam, chegou. Paulo diz a Henry que não consegue esquecer Esmeralda. Chega a hora de Esmeralda, e o doutor diz a ela que vão anestesiá-la para realizar uma cesariana. Esmeralda pede ao médico que não a faça dormir, pois teme não acordar. O doutor pede para ela não se preocupar. Uma enfermeira diz a Esmeralda que ela teve um menino e uma menina. Esmeralda diz que agora sua vida voltou a ter razão. Esmeralda diz a Jacira que seus filhos se chamarão Paulo e Jacira, como homenagem. Jacira vai à casa de Lorena para informar lhe que ela já é avó. Lorena manda Jacira se retirar, do contrário a tirará ela mesma. Jacira esbofeteia Lorena e diz que ela lhe dá asco. Esmeralda, feliz, amamenta seus bebês. Lorena se queixa com Augusto pela agressão que recebeu de Jacira. Ele responde que não deveriam deixar qualquer uma entrar em sua casa. Jacira diz a Mercedes que Esmeralda deve se esquecer de Paulo. Augusto diz a Paulo que viu Esmeralda e sua gravidez já é aparente. Paulo pensa que Esmeralda terá um filho de outro homem. Augusto aconselha o filho a se esquecer de Esmeralda, pois é fato que ela nunca o amou. Jacira tenta convencer Domenico a emprestar dinheiro para ela comprar algumas coisas para os bebês de Esmeralda, Domenico responde que dará tudo que Esmeralda quiser, porém ela tem que se casar com ele.

CUMPLICES DE UM RESGATE

Letícia está trabalhando na Top Records, concorrente da Dó-Ré-Music. Priscila vai até a nova gravadora para conhecer um pouco mais sobre o local, mas descobre que para isso precisa estar acompanhada da mãe. Isabela assiste um filme apenas com a mãe. Meire faz todos os exercícios de malhação propostos pelo personal trainer. Dinho se preocupa que a tia consiga emagrecer os cinco quilos da aposta. Mateus percebe que Omar foi atrás de Sabrina após descobrir que ela é rica. Omar abusa de Sabrina e faz com que ela compre presentes para ele, como sapatos. A garota não percebe nada. Otávio leva Rebeca e as gêmeas para o circo. Durante a apresentação, eles se surpreendem com o show de mágica feito por Vargas. Mateus tenta alertar Sabrina sobre Omar se aproximar por interesse. Os cúmplices tentam fazer Meire comer para engordar.

NOVELA DA BAND

SILA

Bedar descobre que precisa ser operada mas ela se recusa a fazer a cirurgia. Zinar reúne os chefes e pede que Boran volte a ser o agha. Dilaver entra no quarto de Sila e vê Zeliha de relance.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Resumo não liberado pela emissora até a publicação desta matéria.

A TERRA PROMETIDA

Quemuel procura por Tobias. Ele se assusta ao se deparar com grandes pegadas de gigantes. O desespero de Quemuel aumenta quando ele percebe que seu cavalo fugiu. Kalesi alerta Sandor para o perigo que está correndo. Marek encontra a rainha e demonstra ciúmes. Aruna e Samara impedem Léia de sair para procurar Tobias e Quemuel. Raabe deixa a estalagem e se surpreende com a presença de Sandor. Ele diz que precisa falar com a moça. Iru procura Josué e diz se sentir culpado. Raabe diz que Sandor deverá pagar, caso queira tê-la em seus braços. Josué gosta de saber que Iru está reconhecendo os erros. Sandor se recusa a pagar para ter Raabe. Iru agradece o perdão de Josué. Gael tem um pesadelo com um gigante e acorda assustado. Tirda pede para Haniel deixar o menino dormir com eles. Melquias beija a mão de Jéssica e agradece pela conversa. Ele procura Josué e se oferece para ajudar nas buscas. Quemuel caminha no deserto sob sol escaldante. Léia culpa Iru pelo ataque a Tobias. Quemuel se esforça para continuar caminhando. Inês aconselha Tirda. Léia reclama da atitude de Iru com Noemi. Ela diz que se fosse uma líder tribal declararia guerra. Tibar insiste para Marek perdoar Sandor. Gael encontra Otniel e fala sobre o pesadelo que teve com o gigante. Sem ser percebido, Gibar escuta a conversa. Fingindo ser boazinha, Samara pergunta se Aruna está interessada em Josué. Marek avisa que matará Sandor caso ele não aceite ser o treinador dos gladiadores. Exausto, Quemuel desmaia ao tentar caminhar. Sandor aceita a proposta do rei. Nobá se espanta ao saber que Marek sacrificará os hebreus capturados. No palácio, todos se assustam com o rosto deformado de Tobias. Gibar conversa com Temá e diz que pregará uma peça em Otniel. Aruna alerta Josué sobre o ódio de Léia. Marek força Tobias a olhar para o próprio rosto. O hebreu explode de raiva e empurra os soldados. O rei e a rainha se impressionam com a agressividade do rapaz. Na masmorra, Uzi também diz estar impressionado com a força de Tobias. Samara conversa com Inês e pergunta sobre o passado de seus familiares. Aruna desabafa com Josué e diz que Léia não gosta dela. Sama procura Darda e revela que pode estar grávida. Sem ser percebido, Elói flagra Josué beijando Aruna. Uma mulher com aparência de beduína avista Quemuel desmaiado e vai até ele. Ela pega um pouco de água e oferece a ele. Quemuel se surpreende ao notar quem é a mulher.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

