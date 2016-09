Com 82,7% da área colhida, safrinha 2016 entra na reta final em MS

A colheita da safrinha de milho em Mato Grosso do Sul entrou na reta final. Segundo Circular Técnica do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga), da Associação dos Produtores de Soja do estado (Aprosoja/MS), até sexta-feira passada (26), 82,7% dos 1,740 milhão de hectares cultivados com o cereal já haviam sido colhidos no estado, o que representa aproximadamente 1,300 milhão de hectares.

O trabalho segue mais acelerado no norte do estado, onde 91,9% da área plantada já foi colhida e quatro municípios concluíram o processo: Coxim, Paraíso das Águas, Pedro Gomes e Sonora. Depois vem o sul, com média de 84,2%, e 12 municípios com percentuais que variam de 80% a 90%. Em contrapartida, na região central o procedimento segue em ritmo menor. A média é 71,8% das lavouras plantadas colhidas.

Conforme a Aprosoja/MS, a projeção é que o estado colha nesta safrinha 6,248 milhões de toneladas, um quantidade 31,83% menor que a produção da safrinha da temporada passada, que foi de 9,165 milhões de toneladas, e uma queda de produtividade em patamar próximo, 32,16%, de 88,3 sacas por hectare para 59,9 sacas por hectare.

De acordo com a entidade, a safrinha foi afetada pelas variações climáticas que ocorreram no período, como uma estiagem prolongada e a geada que atingiu cerca de 208 mil hectares, em municípios como Laguna Carapã, Ponta Porã, Amambai, Caarapó, Antônio João, Aral Moreira, Sidrolândia e Rio Brilhante.

