Chapadão do Sul realiza nos dia 02 e 03 1° Seminário de Educação Especial

Na perspectiva da educação inclusiva, a escola é concebida como uma instituição de educação formal, que fundamentada na concepção de direitos humanos, combina igualdade e diferença como valores indissociáveis, avança na proposta de promover o desenvolvimento de todos os alunos atrelado à garantia da qualidade de ensino.

Assim sendo, para atender especificamente os alunos com deficiência deve contar com apoio da Educação Especial, que neste novo paradigma passa por redefinição conceitual e assume papel preponderante neste processo.

Cientes do grande desafio que se apresente a SEMED (Secretaria Municipal de Educação), a SED (Secretaria Estadual de Educação), a FACHASUL e a APAE, convocam seus profissionais de Educação e convidam toda a população para participarem do I Seminário de Educação Especial – “QUEBRANDO BARREIRAS”, nos dias 02 e 03 de setembro , nas dependências do Centro Conviver da Melhor Idade, na Avenida Goiás, nº200, bairro Flamboyant.

Desde já os organizadores agradecem a presença de todos.

Veja a programação completa abaixo:

Assecom PMCS

